Голубев: разбор завалов в Таганроге начнется после завершения следственных действий

Губернатор опубликовал актуальную информацию по удару, который произошел 28 июля в Таганроге. «Всего в медучреждения обратились 16 человек. Из них 10 были госпитализированы, в т.ч. в состоянии средней тяжести – девять, а также один – тяжелый, который находится в послеоперационной палате», – написал он у себя в Telegram-канале.