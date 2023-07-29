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Голубев: разбор завалов в Таганроге начнется после завершения следственных действий

Ведомости

Разбор завалов после падения ракеты в Таганроге начнется после завершения следственных действий, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Губернатор опубликовал актуальную информацию по удару, который произошел 28 июля в Таганроге. «Всего в медучреждения обратились 16 человек. Из них 10 были госпитализированы, в т.ч. в состоянии средней тяжести – девять, а также один – тяжелый, который находится в послеоперационной палате», – написал он у себя в Telegram-канале.

Глава региона отметил, что пострадавшие получат выплаты. Специалисты продолжают фиксировать ущерб, проводя поквартирный обход.

«Там, где это уже сделано, коммунальные службы приступают к уборке территории. Газо- и электроснабжение домов будет возобновляться поэтапно», – заключил Голубев.

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Удар по Таганрогу в Ростовской области произошел днем 28 июля. Минобороны России позже сообщило о перехвате в Ростовской области двух украинских переоборудованных в ударный вариант зенитных ракет комплекса ПВО С-200. Обломки одной упали в центре Таганрога, другая ракета была сбита в районе Азова, ее обломки, по данным ведомства, упали в безлюдном месте.

В результате падения ракеты произошел взрыв рядом с кафе «Чехов сад». Также повреждения получили жилой многоквартирный дом, здание музея, гаражи и хозпостройки, сообщил позже губернатор. Главное следственное управление Следственного комитета (СК) возбудило уголовное дело о теракте по факту ракетной атаки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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