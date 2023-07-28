Белый дом прокомментировал украинский удар по Таганрогу
США не поощряют и не содействуют украинским ударам по России, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.
«Мы дали очень четко понять, что мы не поощряем и не способствуем [нанесению] ударов внутри России», – сказал представитель Белого дома (цитат по ТАСС).
28 июля Минобороны РФ сообщило о перехвате в Ростовской области двух украинских переоборудованных в ударный вариант зенитных ракет комплекса ПВО С-200. Обломки одной упали в центре Таганрога, другая ракета была сбита в районе Азова, ее обломки, по данным ведомства, упали в безлюдном месте.
В результате падения ракеты в Таганроге произошел взрыв рядом с кафе «Чехов сад». По последним данным, постарадил 16 человек, 10 их них были госпитализированы.
Дежурный администратор центральной городской больницы Павел Рычков сообщил ТАСС, что состояние всех пострадавших при падении осколков сбитой в Таганроге ракеты стабильное, двое из них находятся в тяжелом состоянии.