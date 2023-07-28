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Политика

Белый дом прокомментировал украинский удар по Таганрогу

Ведомости

США не поощряют и не содействуют украинским ударам по России, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

«Мы дали очень четко понять, что мы не поощряем и не способствуем [нанесению] ударов внутри России», – сказал представитель Белого дома (цитат по ТАСС).

28 июля Минобороны РФ сообщило о перехвате в Ростовской области двух украинских переоборудованных в ударный вариант зенитных ракет комплекса ПВО С-200. Обломки одной упали в центре Таганрога, другая ракета была сбита в районе Азова, ее обломки, по данным ведомства, упали в безлюдном месте.

Украина нанесла ракетный удар по Ростовской области

Минобороны сообщило о перехвате двух ракет, обломки одной упали в Таганроге

В результате падения ракеты в Таганроге произошел взрыв рядом с кафе «Чехов сад». По последним данным, постарадил 16 человек, 10 их них были госпитализированы.

Дежурный администратор центральной городской больницы Павел Рычков сообщил ТАСС, что состояние всех пострадавших при падении осколков сбитой в Таганроге ракеты стабильное, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Владимиру Путину доложили о ракетном ударе Украины по Ростовской области. Позже Главное следственное управление Следственного комитета (СК) возбудило уголовное дело о теракте по факту ракетной атаки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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