«Единая Россия» определилась с кандидатами на должности глав новых регионов
Партия «Единая Россия» определилась с кандидатурами на должности глав новых регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Ими стали действующие врио губернаторов Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо. Об этом сообщил в своем Telegram-канале секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
«Решение принято генсоветом партии и будет направлено президенту», – написал Турчак.
Секретарь партийного генсовета отметил пятилетний опыт Пушилина и Пасечника в руководстве народными республикам. «Оба, как никто другой, погружены в проблемы своих республик, пользуются авторитетом жителей. Они уже доказали делом, что способны и достойны возглавлять эти регионы». – считает Турчак. Он также указал на сотрудничество с Балицким и Сальдо с первых дней военной спецоперации.
«Ведомости.Страна» писали, что лидерство врио губернатор в списках «Единой России» на предстоящих кампаниях в новых регионах – общефедеральный тренд в рамках последних избирательных циклов.
Как ранее сообщали «Ведомости», руководители новых регионов после сентябрьских выборов меняться не будут. Президиум генсовета утвердит действующих врио глав субъектов в качестве основных кандидатов партии для назначения на губернаторские должности. Голосовать за них будут депутаты парламентов после сентябрьских выборов.
Выборы на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей пройдут в Единый день голосования – 10 сентября. Партия «Единая Россия» выдвинула 2086 кандидатов в списках на выборы в органы местного самоуправления в новых регионах. Из них в ДНР – 595 кандидатов, ЛНР – 800, Херсонской области – 319, Запорожской – 372. Всего там будет разыграно 1440 мандатов местных депутатов.