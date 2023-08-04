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«Единая Россия» определилась с кандидатами на должности глав новых регионов

Ведомости

Партия «Единая Россия» определилась с кандидатурами на должности глав новых регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Ими стали действующие врио губернаторов Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо. Об этом сообщил в своем Telegram-канале секретарь генсовета партии Андрей Турчак. 

«Решение принято генсоветом партии и будет направлено президенту», – написал Турчак. 

Секретарь партийного генсовета отметил пятилетний опыт Пушилина и Пасечника в руководстве народными республикам. «Оба, как никто другой, погружены в проблемы своих республик, пользуются авторитетом жителей. Они уже доказали делом, что способны и достойны возглавлять эти регионы». – считает Турчак. Он также указал на сотрудничество с Балицким и Сальдо с первых дней военной спецоперации. 

Ранее по теме: Руководители новых регионов после сентябрьских выборов меняться не будут

«Ведомости.Страна» писали, что лидерство врио губернатор в списках «Единой России» на предстоящих кампаниях в новых регионах – общефедеральный тренд в рамках последних избирательных циклов.

Как ранее сообщали «Ведомости», руководители новых регионов после сентябрьских выборов меняться не будут. Президиум генсовета утвердит действующих врио глав субъектов в качестве основных кандидатов партии для назначения на губернаторские должности. Голосовать за них будут депутаты парламентов после сентябрьских выборов.

Выборы на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей пройдут в Единый день голосования – 10 сентября. Партия «Единая Россия» выдвинула 2086 кандидатов в списках на выборы в органы местного самоуправления в новых регионах. Из них в ДНР – 595 кандидатов, ЛНР – 800, Херсонской области – 319, Запорожской – 372. Всего там будет разыграно 1440 мандатов местных депутатов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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