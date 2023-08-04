«Единая Россия» определилась с кандидатами на должности глав новых регионов

Секретарь партийного генсовета отметил пятилетний опыт Пушилина и Пасечника в руководстве народными республикам. «Оба, как никто другой, погружены в проблемы своих республик, пользуются авторитетом жителей. Они уже доказали делом, что способны и достойны возглавлять эти регионы». – считает Турчак. Он также указал на сотрудничество с Балицким и Сальдо с первых дней военной спецоперации.