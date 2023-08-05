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Обнаруженный в море у Севастополя надводный дрон уничтожили

Ведомости

Надводный беспилотник, обнаруженный ранее в морской зоне Севастополя, уничтожен силами флота, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. 

«Надводный беспилотник уничтожен силами флота на большом отдалении от берега в севастопольской морской зоне», – написал он.

После обнаружения дрона власти решили временно приостановить движение яликов из Балаклавы на пляжи и обратно, сейчас ограничения сняты.

В ночь на 4 августа российские системы ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) предотвратили попытку Киева атаковать объекты на территории Крыма с помощью 13 беспилотников, сообщали в Минобороны РФ. Всего были уничтожены десять беспилотников, еще три – подавлены системой РЭБ. В результате произошедшего никто не пострадал, разрушений нет.

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В конце июля ВСУ также предприняли попытку атаковать объекты в Крыму 25 беспилотниками самолетного типа. Все они были уничтожены. В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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