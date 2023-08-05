Обнаруженный в море у Севастополя надводный дрон уничтожили
Надводный беспилотник, обнаруженный ранее в морской зоне Севастополя, уничтожен силами флота, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«Надводный беспилотник уничтожен силами флота на большом отдалении от берега в севастопольской морской зоне», – написал он.
После обнаружения дрона власти решили временно приостановить движение яликов из Балаклавы на пляжи и обратно, сейчас ограничения сняты.
В ночь на 4 августа российские системы ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) предотвратили попытку Киева атаковать объекты на территории Крыма с помощью 13 беспилотников, сообщали в Минобороны РФ. Всего были уничтожены десять беспилотников, еще три – подавлены системой РЭБ. В результате произошедшего никто не пострадал, разрушений нет.
В конце июля ВСУ также предприняли попытку атаковать объекты в Крыму 25 беспилотниками самолетного типа. Все они были уничтожены. В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.