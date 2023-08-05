В море у Севастополя обнаружили надводный беспилотник
В морской зоне Севастополя российский флот обнаружил надводный беспилотник, сейчас принимаются меры по его уничтожению, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«В севастопольской морской зоне, в открытом море, флот обнаружил надводный беспилотник, который в данный момент продолжает движение. Принимаются все необходимые меры по его уничтожению», – написал он.
Власти решили временно приостановить движение яликов из Балаклавы на пляжи и обратно, при этом с самих пляжей эвакуироваться не нужно, Развожаев призвал жителей оставаться на местах и не поддаваться панике.
«Ориентировочно после 13:00 ограничение на движение будет снято и водный транспорт вновь начнет осуществлять свою работу», – добавил он.
В ночь на 4 августа российские системы ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) предотвратили попытку Киева атаковать объекты на территории Крыма с помощью 13 беспилотников, сообщали в Минобороны РФ. Всего были уничтожены десять беспилотников, еще три – подавлены системой РЭБ. В результате произошедшего никто не пострадал, разрушений нет.
В ночь на 30 июля ВСУ предприняли попытку атаковать объекты в Крыму 25 беспилотниками самолетного типа. Все они были уничтожены. В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.