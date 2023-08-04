Минобороны: 13 украинских беспилотников пытались атаковать объекты в Крыму
В ночь на 4 августа российские системы ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) предотвратили попытку Киева атаковать объекты на территории Крыма с помощью 13 беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым», – сказано в сообщении.
По данным Минобороны, в ходе отражения атаки система ПВО уничтожила десять беспилотников, еще три были подавлены системой РЭБ. В результате произошедшего никто не пострадал, разрушений нет.
О том, что на территории Крыма сработали системы ПВО, ранее сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Он отметил, что системы ПВО сработали в нескольких районах Крыма. По его словам, к 04:18 мск все беспилотники были сбиты.
В ночь на 30 июля ВСУ предприняли попытку атаковать объекты в Крыму 25 беспилотниками самолетного типа. Все они были уничтожены. В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. Позже Минобороны сообщило, что ночью 1 августа ВСУ безуспешно попытались атаковать тремя морскими безэкипажными катерами два корабля Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков», которые выполняли задачи по контролю судоходства в 340 км юго-западнее Севастополя.