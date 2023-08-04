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Минобороны: 13 украинских беспилотников пытались атаковать объекты в Крыму

Ведомости

В ночь на 4 августа российские системы ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) предотвратили попытку Киева атаковать объекты на территории Крыма с помощью 13 беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. 

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым», – сказано в сообщении. 

По данным Минобороны, в ходе отражения атаки система ПВО уничтожила десять беспилотников, еще три были подавлены системой РЭБ. В результате произошедшего никто не пострадал, разрушений нет. 

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О том, что на территории Крыма сработали системы ПВО, ранее сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Он отметил, что системы ПВО сработали в нескольких районах Крыма. По его словам, к 04:18 мск все беспилотники были сбиты. 

В ночь на 30 июля ВСУ предприняли попытку атаковать объекты в Крыму 25 беспилотниками самолетного типа. Все они были уничтожены. В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. Позже Минобороны сообщило, что ночью 1 августа ВСУ безуспешно попытались атаковать тремя морскими безэкипажными катерами два корабля Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков», которые выполняли задачи по контролю судоходства в 340 км юго-западнее Севастополя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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