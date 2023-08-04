Минобороны: 13 украинских беспилотников пытались атаковать объекты в Крыму

В ночь на 30 июля ВСУ предприняли попытку атаковать объекты в Крыму 25 беспилотниками самолетного типа. Все они были уничтожены. В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. Позже Минобороны сообщило, что ночью 1 августа ВСУ безуспешно попытались атаковать тремя морскими безэкипажными катерами два корабля Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков», которые выполняли задачи по контролю судоходства в 340 км юго-западнее Севастополя.