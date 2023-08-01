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Политика

В Севастополе сбили беспилотник

Ведомости

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбили в районе Кара-Кобы в Севастополе. На земле произошел подрыв, загорелась трава и кустарники, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев в своем Telegram-канале.

«Пожарные расчеты уже на месте, приступили к тушению возгорания», – добавил он.

В ночь на 30 июля вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать объекты в Крыму 25 беспилотниками самолетного типа. Все они уничтожены.

Рано утром 1 августа несколько беспилотников попытались атаковать Москву, их сбили средствами противовоздушной обороны (ПВО), но один все же долетел до башни в «Москве-сити». Повреждения получил фасад на уровне 21 этажа.

Это вторая атака украинских беспилотников на башни «Москвы-сити» за последние несколько дней. В предыдущий раз дроны атаковали комплекс в ночь на 30 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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