В Севастополе сбили беспилотник
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбили в районе Кара-Кобы в Севастополе. На земле произошел подрыв, загорелась трава и кустарники, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев в своем Telegram-канале.
«Пожарные расчеты уже на месте, приступили к тушению возгорания», – добавил он.
В ночь на 30 июля вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать объекты в Крыму 25 беспилотниками самолетного типа. Все они уничтожены.
Рано утром 1 августа несколько беспилотников попытались атаковать Москву, их сбили средствами противовоздушной обороны (ПВО), но один все же долетел до башни в «Москве-сити». Повреждения получил фасад на уровне 21 этажа.
Это вторая атака украинских беспилотников на башни «Москвы-сити» за последние несколько дней. В предыдущий раз дроны атаковали комплекс в ночь на 30 июля.