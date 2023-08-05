МИД России пообещал не оставлять без ответа атаку на танкер в Черном море
Атака на российский танкер «Сиг» в Керченском проливе, ответственность за которую уже взял на себя Киев, не останется без ответа, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
«Подобным варварским акциям не может быть оправдания, они не останутся без ответа, их авторы и исполнители неминуемо понесут наказание», – говорится в сообщении.
Россия, подчеркнула Захарова, осуждает эту атаку, которая могла привести не только к гибели гражданских, но и экологической катастрофе. МИД также обратил внимание на то, что Киев применяет все новые террористические методы, не встречая осуждения со стороны западных стран и международных организаций.
При этом в комментарии Захаровой говорится, что глава СБУ Василий Малюк фактически признал ответственность Киева за атаку на танкер, назвав ее «законным, логичным и эффективным шагом».
Росморречфлот 5 августа сообщил, что танкер «Сиг» санкт-петербургской судоходной компании «Транспетрочарт» получил пробоину в районе машинного отделения, предположительно, в результате атаки дрона в Керченском проливе. Судно осталось на плаву, экипаж принял меры для борьбы с последствиями утечки, никто из людей не пострадал. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале ночью сообщал о том, что гражданское судно было атаковано морскими дронами Украины.
Позднее Росморречфлот сообщил о прибытии к танкеру судна с водолазной станцией для проведения подводно-технических работ. Сегодня будет проведено обследование повреждений корабля, а завтра – сами ремонтные работы.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после этого обвинил Киев в желании устроить экологическую катастрофу в Черном море. После атаки украинские и западные ресурсы начали распространять видеозапись, сделанную надводным дроном-камикадзе, который и подорвал танкер.
2 августа Минобороны сообщило о попытке Украины атаковать беспилотным катером корабль ВМФ России, который сопровождал гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря. В ночь на 4 августа украинская сторона попыталась безэкипажными катерами атаковать военно-морскую базу в Новороссийске.