МИД России пообещал не оставлять без ответа атаку на танкер в Черном море

Россия, подчеркнула Захарова, осуждает эту атаку, которая могла привести не только к гибели гражданских, но и экологической катастрофе. МИД также обратил внимание на то, что Киев применяет все новые террористические методы, не встречая осуждения со стороны западных стран и международных организаций.