Выжившие в Хиросиме призвали подписать договор о запрете ядерного оружия

«На встрече с представителями групп выживших после атомной бомбардировки после церемонии Кисида ответил на их призывы к Японии присоединиться к договору о запрете, сказав только, что он будет работать над тем, чтобы вовлечь страны, обладающие ядерным оружием», – говорится в статье.