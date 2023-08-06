Выжившие в Хиросиме призвали подписать договор о запрете ядерного оружия
Выжившие при атомной бомбардировке Хиросимы попросили японские власти присоединиться к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). С группой выживших премьер-министр Фумио Кисида встретился на мемориальной церемонии по случаю 78-й годовщины бомбардировки, пишет Kyodo.
Издание напомнило, что на прошедшем в мае саммите G7 в Хиросиме лидеры стран приняли совместный документ по ядерному разоружению «Хиросимское видение», в котором ДНЯО назван «краеугольным камнем» нераспространения и «фундаментом» разоружения.
Выжившие в бомбардировке неоднозначно восприняли документ, указывает Kyodo со ссылкой на результате своего опроса. Так, часть опрошенных указала на отсутствие какого-либо упоминания о ДЗЯО, который вступил в силу в 2021 г.
«На встрече с представителями групп выживших после атомной бомбардировки после церемонии Кисида ответил на их призывы к Японии присоединиться к договору о запрете, сказав только, что он будет работать над тем, чтобы вовлечь страны, обладающие ядерным оружием», – говорится в статье.
На церемонии мэр города Кадзуми Мацуи зачитал текст Хиросимской мирной декларации, в которой в частности, призывают немежденно присоединиться к ДЗЯО и «хотя бы наблюдать за встречей сторон, подписавших договор».
«Лидеры во всем мире должны признать реальность того, что ядерные угрозы, озвучиваемые сейчас некоторыми политиками, раскрывают безрассудство теории ядерного сдерживания», — сказал Мацуи, добавив, что они должны немедленно предпринять конкретные шаги.
Американские ВВС сбросили атомные бомбы «Малыш» и «Толстяк» на города Хиросима и Нагасаки в западной части Японии 6 и 9 августа 1945 г., на завершающем этапе Второй мировой войны. Атомные бомбардировки двух японских городов, в результате которых в общей сложности потеряли жизни 214 000 человек, стали единственными в истории случаями боевого применения ядерного оружия.