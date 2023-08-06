Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника в районе Подольска
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник на территории Подольского района в Московской области, сообщили в Министерстве обороны России.
«БПЛА уничтожен средствами ПВО на территории Подольского района. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», – говорится в сообщении. Уточняется, что атака была пресечена в 11:27 мск.
О попытке прорыва беспилотника на Москву ранее сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Аэропорт «Внуково» ввел ограничения на вылет и прилет самолетов, часть рейсов были задержаны или перенаправлены в другие аэропорты столицы.
1 августа Москва была атакована несколькими беспилотниками, один из которых долетел до башни в «Москва-сити». 30 июля украинские беспилотники также упали в районе комплекса, повредив то же здание.