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Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника в районе Подольска

Ведомости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник на территории Подольского района в Московской области, сообщили в Министерстве обороны России.

«БПЛА уничтожен средствами ПВО на территории Подольского района. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», – говорится в сообщении. Уточняется, что атака была пресечена в 11:27 мск.

Ранее по теме: Собянин заявил о попытке прорыва беспилотника на территорию Москвы

О попытке прорыва беспилотника на Москву ранее сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Аэропорт «Внуково» ввел ограничения на вылет и прилет самолетов, часть рейсов были задержаны или перенаправлены в другие аэропорты столицы.

1 августа Москва была атакована несколькими беспилотниками, один из которых долетел до башни в «Москва-сити». 30 июля украинские беспилотники также упали в районе комплекса, повредив то же здание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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