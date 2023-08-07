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Пушилин заявил о принятии контрмер на поставку Украине ракет

Ведомости

Поставки Украине французских ракет большой дальности SCALP не изменят ситуацию для ДНР, в то же время вооружение представляет опасность для других регионов России, но Вооруженные силы РФ принимают соответствующие ответные меры. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Для ДНР ситуация особо не поменяется, потому что с учетом уже имеющегося вооружения, которое есть у Украины, и так практически вся территория в зоне поражения со стороны противника. Поэтому данные ракеты повышенной дальности, конечно же, представляют опасность и для других регионов Российской Федерации. Увы, это так, но со стороны Вооруженных сил РФ принимаются соответствующие контрмеры», – отметил он (цитата по «РИА Новости»).

По словам Пушилина, информация о получении Киевом ракет SCALP не стала новостью для российских властей. Врио главы ДНР обратил внимание, что, когда западные страны анонсируют поставки того или иного вооружения Киеву, «с большой вероятностью» оно уже находится на территории Украины.

11 июля президент Франции Эммануэль Макрон по прибытии на саммит НАТО в Вильнюсе объявил о передаче Украине дальнобойных ракет SCALP. Он объяснил такое решение поддержкой ВСУ при наступлении. 

Reuters со ссылкой на французский дипломатический источник сообщил, что в общей сложности Париж передаст Киеву 50 ракет. Источник в министерстве вооруженных сил республики заявил AFP, что первые ракеты были поставлены в тот момент, когда Макрон объявил об этом. Накануне, 6 августа, президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал ракету SCALP в своем Telegram-канале. 

В Кремле сочли шаг Франции ошибочным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что передача вооружения «чревата последствиями для украинской стороны, потому что, естественно, это приведет к принятию контрмер». МИД РФ заявил, что поставки Украине ракет SCALP ведут к эскалации конфликта. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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