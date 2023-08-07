Пушилин заявил о принятии контрмер на поставку Украине ракет

«Для ДНР ситуация особо не поменяется, потому что с учетом уже имеющегося вооружения, которое есть у Украины, и так практически вся территория в зоне поражения со стороны противника. Поэтому данные ракеты повышенной дальности, конечно же, представляют опасность и для других регионов Российской Федерации. Увы, это так, но со стороны Вооруженных сил РФ принимаются соответствующие контрмеры», – отметил он (цитата по «РИА Новости»).