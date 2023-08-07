СМИ: Эрдоган предложит Путину возобновить переговоры по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен предложить Владимиру Путину возобновить мирные переговоры по Украине. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера.
«Господин президент предложит свое посредничество в урегулировании конфликта, вновь повторит тезис о том, что в войне не будет победителей, а в мирном процессе — проигравших», — утверждает источник агентства.
Источник назвал Эрдогана «единственным мировым лидером», который пользуется «искренним доверием» и Владимира Путина, и президента Украины Владимира Зеленского, а также поддерживает контакт с ними и «делает все, чтобы в регионе воцарился мир».
2 августа лидеры России и Турции провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, договорились о визите Путина в Турцию. 4 августа стало известно, что Анкара рассчитывает, что президент России посетит Турцию в августе.