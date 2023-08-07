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СМИ: Эрдоган предложит Путину возобновить переговоры по Украине

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен предложить Владимиру Путину возобновить мирные переговоры по Украине. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера.

«Господин президент предложит свое посредничество в урегулировании конфликта, вновь повторит тезис о том, что в войне не будет победителей, а в мирном процессе — проигравших», — утверждает источник агентства.

Ранее по теме: Эрдоган рассчитывает на визит Путина в Турцию в августе

Источник назвал Эрдогана «единственным мировым лидером», который пользуется «искренним доверием» и Владимира Путина, и президента Украины Владимира Зеленского, а также поддерживает контакт с ними и «делает все, чтобы в регионе воцарился мир».

2 августа лидеры России и Турции провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, договорились о визите Путина в Турцию. 4 августа стало известно, что Анкара рассчитывает, что президент России посетит Турцию в августе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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