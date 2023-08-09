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Политика

В Германии арестовали сотрудника Бундесвера по обвинению в шпионаже в пользу России

Ведомости

Сотрудник министерства обороны Германии Томас Х. был задержан в городе Кобленце на западе страны по делу о шпионаже в пользу России, пишет Bild.

По данным генпрокуратуры ФРГ, мужчина неоднократно, начиная с мая этого года, предлагал сотрудничество российским дипломатам в Бонне и Берлине, а также передал некую информацию для российской стороны. Как уточняется, он работал в ведомстве, отвечающем за закупки для ВС Германии.

Ордер на его арест был выдан 27 июля, сегодня он предстал перед судом, отправившим его под стражу. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее в январе этого года в Германии задержали мужчину по делу о шпионаже в пользу России. Следствия считает, что он был знаком с арестованным ранее сотрудником Федеральной разведывательной службы ФРГ (BND) и получил от него некие данные, передав их затем российской разведке.

Ранее по теме: В Польше задержали российского хоккеиста по обвинению в шпионаже

В конце июня в Польше арестовали российского хоккеиста по обвинению в шпионаже. По версии следствия, хоккеист находится в Польше с октября 2021 г. По информации телеканала RMF24, задержанному 20 лет. Он стал четырнадцатым человеком, которого задержали в рамках расследования шпионской сети. По мнению прокуроров, подозреваемые якобы по поручению российской разведки готовили диверсии на территории Польши и вели разведывательно-пропагандистскую деятельность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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