В Германии арестовали сотрудника Бундесвера по обвинению в шпионаже в пользу России
Сотрудник министерства обороны Германии Томас Х. был задержан в городе Кобленце на западе страны по делу о шпионаже в пользу России, пишет Bild.
По данным генпрокуратуры ФРГ, мужчина неоднократно, начиная с мая этого года, предлагал сотрудничество российским дипломатам в Бонне и Берлине, а также передал некую информацию для российской стороны. Как уточняется, он работал в ведомстве, отвечающем за закупки для ВС Германии.
Ордер на его арест был выдан 27 июля, сегодня он предстал перед судом, отправившим его под стражу. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Ранее в январе этого года в Германии задержали мужчину по делу о шпионаже в пользу России. Следствия считает, что он был знаком с арестованным ранее сотрудником Федеральной разведывательной службы ФРГ (BND) и получил от него некие данные, передав их затем российской разведке.
В конце июня в Польше арестовали российского хоккеиста по обвинению в шпионаже. По версии следствия, хоккеист находится в Польше с октября 2021 г. По информации телеканала RMF24, задержанному 20 лет. Он стал четырнадцатым человеком, которого задержали в рамках расследования шпионской сети. По мнению прокуроров, подозреваемые якобы по поручению российской разведки готовили диверсии на территории Польши и вели разведывательно-пропагандистскую деятельность.