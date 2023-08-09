В Германии арестовали сотрудника Бундесвера по обвинению в шпионаже в пользу России

В конце июня в Польше арестовали российского хоккеиста по обвинению в шпионаже. По версии следствия, хоккеист находится в Польше с октября 2021 г. По информации телеканала RMF24, задержанному 20 лет. Он стал четырнадцатым человеком, которого задержали в рамках расследования шпионской сети. По мнению прокуроров, подозреваемые якобы по поручению российской разведки готовили диверсии на территории Польши и вели разведывательно-пропагандистскую деятельность.