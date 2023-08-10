СМИ: Берлин может объявить о поставках дальнобойных ракет Taurus Украине
Правительство Германии собирается в скором времени объявить о поставках Украине дальнобойных ракет Taurus с дальностью полета до 500 км, сообщил портал T-online.
По его информации, поставку уже одобрили ВВС страны, а неделей ранее правительство запросило у минобороны всю наиболее важную информацию об этих ракетах – их запасы в арсеналах, эффективность и связанные с ними риски. Сейчас этот вопрос, утверждает портал, обсуждается с США.
Как считает T-online, это может означать, что США могут объявить о поставках ВСУ дальнобойных ракет ATACMS, поскольку Берлин хочет направлять свои вооружения Киеву лишь при координации с Вашингтоном.
В конце мая стало известно, что Украина запросила у Германии поставку ракет Taurus. По данным Der Spiegel, ФРГ закупила порядка 600 Taurus 10 лет назад, из этого количества сейчас могут работать только 150 ракет. Эту же информацию подтвердил сегодня и T-online. 30 мая министр обороны Украины Алексей Резников призвал ФРГ поставить такое оружие Киеву. 2 июля канцлер Германии Олаф Шольц заявил о нежелании Германии поставлять Украине оружие большой дальности.
Американская ракета ATACMS весит около 2 т, стоимость одной управляемой ракеты составляет порядка $1,5 млн. Ее дальность стрельбы доходит до 300 км, запускать такие ракеты можно при помощи РСЗО HIMARS, которые уже имеются у ВСУ. Эти ракеты были разработаны в 1980-е гг. и использовались в том числе при вторжении США в Ирак в 2003 г. В июле The Washington Post писала об отсутствии у Белого дома планов передавать Украине такие ракеты.