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СМИ: Берлин может объявить о поставках дальнобойных ракет Taurus Украине

Ведомости

Правительство Германии собирается в скором времени объявить о поставках Украине дальнобойных ракет Taurus с дальностью полета до 500 км, сообщил портал T-online.

По его информации, поставку уже одобрили ВВС страны, а неделей ранее правительство запросило у минобороны всю наиболее важную информацию об этих ракетах – их запасы в арсеналах, эффективность и связанные с ними риски. Сейчас этот вопрос, утверждает портал, обсуждается с США.

Как считает T-online, это может означать, что США могут объявить о поставках ВСУ дальнобойных ракет ATACMS, поскольку Берлин хочет направлять свои вооружения Киеву лишь при координации с Вашингтоном.

В конце мая стало известно, что Украина запросила у Германии поставку ракет Taurus. По данным Der Spiegel, ФРГ закупила порядка 600 Taurus 10 лет назад, из этого количества сейчас могут работать только 150 ракет. Эту же информацию подтвердил сегодня и T-online. 30 мая министр обороны Украины Алексей Резников призвал ФРГ поставить такое оружие Киеву. 2 июля канцлер Германии Олаф Шольц заявил о нежелании Германии поставлять Украине оружие большой дальности.

Американская ракета ATACMS весит около 2 т, стоимость одной управляемой ракеты составляет порядка $1,5 млн. Ее дальность стрельбы доходит до 300 км, запускать такие ракеты можно при помощи РСЗО HIMARS, которые уже имеются у ВСУ. Эти ракеты были разработаны в 1980-е гг. и использовались в том числе при вторжении США в Ирак в 2003 г. В июле The Washington Post писала об отсутствии у Белого дома планов передавать Украине такие ракеты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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