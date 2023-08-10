СМИ: Берлин может объявить о поставках дальнобойных ракет Taurus Украине

Американская ракета ATACMS весит около 2 т, стоимость одной управляемой ракеты составляет порядка $1,5 млн. Ее дальность стрельбы доходит до 300 км, запускать такие ракеты можно при помощи РСЗО HIMARS, которые уже имеются у ВСУ. Эти ракеты были разработаны в 1980-е гг. и использовались в том числе при вторжении США в Ирак в 2003 г. В июле The Washington Post писала об отсутствии у Белого дома планов передавать Украине такие ракеты.