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ЭКОВАС поручило привести в готовность резервные силы из-за ситуации в Нигере

Ведомости

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) поручило военным начальникам стран – участниц привести в готовность резервные силы. С таким объявлением на саммите организации выступил председатель комиссии Омар Алиу Турэй.

«Начальникам штабов стран – членов ECOWAS поручено привести в полную готовность резервные силы во всех их аспектах с задачей восстановления конституционного порядка в Нигере», – заявил Турэй (цитата по ТАСС).

Согласно коммюнике саммита, «на столе» находятся все варианты для восстановления конституционного порядка в республике. При этом в документе говорится о приверженности организации к мирному урегулированию ситуации.

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26 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Базума. Новым лидером страны стал глава президентской гвардии Абдурахман Тчиани, который и выступил главой мятежа. Совет безопасности ООН, США и ЕС не признали переворот и потребовали освободить демократически избранного президента страны.

Позже ЭКОВАС выдвинуло мятежникам ультиматум, допустив возможное применение силы, если в течение недели в стране не будет восстановлен конституционный порядок. После трехдневных переговоров в нигерийской столице Абудже начальники штабов армий стран – участниц блока 4 августа согласовали план возможного военного вмешательства. 6 августа, за несколько часов до истечения ультиматума, военное руководство Нигера закрыло воздушное пространство страны из-за угрозы вторжения.

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8 августа, после завершения ультиматума организации, французская радиостанция RFI со ссылкой на чиновника в Нигерии сообщила, что страны Африки могут отправить контингент в 25 000 военных для вторжения в Нигер. Уточнялось, что большая часть контингента может прибыть из Нигерии. При этом нигерийский президент Бола Тинубу 10 августа заявил о готовности продолжать диалог с хунтой.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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