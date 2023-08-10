ЭКОВАС поручило привести в готовность резервные силы из-за ситуации в Нигере
Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) поручило военным начальникам стран – участниц привести в готовность резервные силы. С таким объявлением на саммите организации выступил председатель комиссии Омар Алиу Турэй.
«Начальникам штабов стран – членов ECOWAS поручено привести в полную готовность резервные силы во всех их аспектах с задачей восстановления конституционного порядка в Нигере», – заявил Турэй (цитата по ТАСС).
Согласно коммюнике саммита, «на столе» находятся все варианты для восстановления конституционного порядка в республике. При этом в документе говорится о приверженности организации к мирному урегулированию ситуации.
26 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Базума. Новым лидером страны стал глава президентской гвардии Абдурахман Тчиани, который и выступил главой мятежа. Совет безопасности ООН, США и ЕС не признали переворот и потребовали освободить демократически избранного президента страны.
Позже ЭКОВАС выдвинуло мятежникам ультиматум, допустив возможное применение силы, если в течение недели в стране не будет восстановлен конституционный порядок. После трехдневных переговоров в нигерийской столице Абудже начальники штабов армий стран – участниц блока 4 августа согласовали план возможного военного вмешательства. 6 августа, за несколько часов до истечения ультиматума, военное руководство Нигера закрыло воздушное пространство страны из-за угрозы вторжения.
8 августа, после завершения ультиматума организации, французская радиостанция RFI со ссылкой на чиновника в Нигерии сообщила, что страны Африки могут отправить контингент в 25 000 военных для вторжения в Нигер. Уточнялось, что большая часть контингента может прибыть из Нигерии. При этом нигерийский президент Бола Тинубу 10 августа заявил о готовности продолжать диалог с хунтой.