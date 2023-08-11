Новая Зеландия отнесла Россию и Китай к угрозам национальной безопасности

Новозеландская разведка указала на проведение спецоперации России на Украине. Власти страны утверждают, что действия РФ якобы привели к сбоям в цепочках поставок, «вызовам международным нормам» и замедлению европейской экономики. В отчете также упоминается «дезинформация» со стороны России, с которой столкнулась Новая Зеландия. Власти отмечают, что информационная кампания РФ не была нацелена непосредственно на Новую Зеландию, но в то же время она оказала влияние на взгляды некоторых граждан страны.