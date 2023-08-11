Новая Зеландия отнесла Россию и Китай к угрозам национальной безопасности
Новая Зеландия впервые в истории опубликовала список угроз национальной безопасности, упомянув в документе действия России, КНР и Ирана. Отчет представлен на сайте главного разведывательного управления Новой Зеландии (NZSIS).
Основными угрозами безопасности страны власти называют экстремизм, терроризм, иностранное вмешательство и шпионаж. К государствам, которые могут «нанести значительный вред» Новой Зеландии, в отчете отнесли Китай, Россию и Иран.
Новозеландская разведка указала на проведение спецоперации России на Украине. Власти страны утверждают, что действия РФ якобы привели к сбоям в цепочках поставок, «вызовам международным нормам» и замедлению европейской экономики. В отчете также упоминается «дезинформация» со стороны России, с которой столкнулась Новая Зеландия. Власти отмечают, что информационная кампания РФ не была нацелена непосредственно на Новую Зеландию, но в то же время она оказала влияние на взгляды некоторых граждан страны.
Действия Китая становятся «все более напористыми», говорится в отчете. В документе упоминается расширение политического, экономического и военного присутствия КНР в Тихоокеанском регионе. Кроме того, угрозу для глобальной экономики представляют изменения в экономике Китая, рост которой по итогам 2022 г. составил лишь 3%, что является вторым самым низким показателем с 1977 г.
Другой угрозой новозеландские власти считают давление Пекина на китайские общины и деятельность разведывательных служб КНР в стране. Иран также пытается вмешиваться в общественную жизнь Новой Зеландии, собирая информацию об иранских общинах и диссидентах и стремясь «заставить замолчать всех несогласных». В отчете упоминается «все более агрессивное поведение Ирана на международном уровне», которое продолжает представлять угрозу безопасности Новой Зеландии.
В марте 2022 г. правительство РФ в ответ на западные санкции утвердило список недружественных стран, который впоследствии неоднократно расширялся. Наряду с Новой Зеландией в него вошли США, все страны ЕС, Япония, Украина, Австралия, Канада, Норвегия, Швейцария и др.