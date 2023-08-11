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Новая Зеландия отнесла Россию и Китай к угрозам национальной безопасности

Ведомости

Новая Зеландия впервые в истории опубликовала список угроз национальной безопасности, упомянув в документе действия России, КНР и Ирана. Отчет представлен на сайте главного разведывательного управления Новой Зеландии (NZSIS).

Основными угрозами безопасности страны власти называют экстремизм, терроризм, иностранное вмешательство и шпионаж. К государствам, которые могут «нанести значительный вред» Новой Зеландии, в отчете отнесли Китай, Россию и Иран.

Новозеландская разведка указала на проведение спецоперации России на Украине. Власти страны утверждают, что действия РФ якобы привели к сбоям в цепочках поставок, «вызовам международным нормам» и замедлению европейской экономики. В отчете также упоминается «дезинформация» со стороны России, с которой столкнулась Новая Зеландия. Власти отмечают, что информационная кампания РФ не была нацелена непосредственно на Новую Зеландию, но в то же время она оказала влияние на взгляды некоторых граждан страны.

Действия Китая становятся «все более напористыми», говорится в отчете. В документе упоминается расширение политического, экономического и военного присутствия КНР в Тихоокеанском регионе. Кроме того, угрозу для глобальной экономики представляют изменения в экономике Китая, рост которой по итогам 2022 г. составил лишь 3%, что является вторым самым низким показателем с 1977 г.

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Другой угрозой новозеландские власти считают давление Пекина на китайские общины и деятельность разведывательных служб КНР в стране. Иран также пытается вмешиваться в общественную жизнь Новой Зеландии, собирая информацию об иранских общинах и диссидентах и стремясь «заставить замолчать всех несогласных». В отчете упоминается «все более агрессивное поведение Ирана на международном уровне», которое продолжает представлять угрозу безопасности Новой Зеландии.

В марте 2022 г. правительство РФ в ответ на западные санкции утвердило список недружественных стран, который впоследствии неоднократно расширялся. Наряду с Новой Зеландией в него вошли США, все страны ЕС, Япония, Украина, Австралия, Канада, Норвегия, Швейцария и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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