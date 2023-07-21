Новая Зеландия ввела санкции против российских и белорусских компаний

В мае Махута сообщила, что Новая Зеландия ввела дополнительные санкции против девяти физлиц 18 организаций из России. Ограничения распространяются на высшее руководство ФСБ, Службы внешней разведки, а также на некоторых других физических и юридических лиц, которые «создают и закупают оружие, технологии и системы связи, также предоставляют такие услуги, как транспорт и страхование».