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Новая Зеландия ввела санкции против российских и белорусских компаний

Ведомости

Новая Зеландия ввела санкции против российских предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Наная Махута.

Из заявления министра, которое опубликовано на сайте правительства, следует, что Новая Зеландия вводит санкции против 14 российских физических и юридических лиц, которые имеют отношение к военно-промышленному комплексу, разрабатывают или закупают оружие и компоненты для него.

Помимо этого ограничения вводятся против шести белорусских организаций за поддержку действий России. Речь в том числе идет о банках, уточняется в сообщении.

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В мае Махута сообщила, что Новая Зеландия ввела дополнительные санкции против девяти физлиц 18 организаций из России. Ограничения распространяются на высшее руководство ФСБ, Службы внешней разведки, а также на некоторых других физических и юридических лиц, которые «создают и закупают оружие, технологии и системы связи, также предоставляют такие услуги, как транспорт и страхование».

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Всего с начала спецоперации Новая Зеландия ввела санкции против президента РФ Владимира Путин и его окружения, руководства Совбеза, более 620 российских парламентариев и др. Под ограничения попали более 1500 физических и юридических лиц.

Накануне санкционные списки против России расширили США, Канада и ЕС. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США ввело ограничения против бывшего главы Счетной палаты Алексея Кудрина, ряда банков и оборонных предприятий и исследовательских институтов. Канада внесла в санкционный лист четверку российских мобильных операторов и несколько банков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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