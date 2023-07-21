Новая Зеландия ввела санкции против российских и белорусских компаний
Новая Зеландия ввела санкции против российских предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Наная Махута.
Из заявления министра, которое опубликовано на сайте правительства, следует, что Новая Зеландия вводит санкции против 14 российских физических и юридических лиц, которые имеют отношение к военно-промышленному комплексу, разрабатывают или закупают оружие и компоненты для него.
Помимо этого ограничения вводятся против шести белорусских организаций за поддержку действий России. Речь в том числе идет о банках, уточняется в сообщении.
В мае Махута сообщила, что Новая Зеландия ввела дополнительные санкции против девяти физлиц 18 организаций из России. Ограничения распространяются на высшее руководство ФСБ, Службы внешней разведки, а также на некоторых других физических и юридических лиц, которые «создают и закупают оружие, технологии и системы связи, также предоставляют такие услуги, как транспорт и страхование».
Всего с начала спецоперации Новая Зеландия ввела санкции против президента РФ Владимира Путин и его окружения, руководства Совбеза, более 620 российских парламентариев и др. Под ограничения попали более 1500 физических и юридических лиц.
Накануне санкционные списки против России расширили США, Канада и ЕС. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США ввело ограничения против бывшего главы Счетной палаты Алексея Кудрина, ряда банков и оборонных предприятий и исследовательских институтов. Канада внесла в санкционный лист четверку российских мобильных операторов и несколько банков.