Канада ввела санкции против российских банков и двух министров

Всего Канада ввела санкции против 19 представителей культуры, которые «используют свое искусство» в поддержку спецоперации на Украине. Также в список внесены те лица, которые, как утверждает Канада, причастны к уничтожению культурных ценностей. В частности, под ограничения попали Любимова, Фальков, актеры Иван Охлобыстин и Дмитрий Харатьян, певица Юлия Чичерина, Ярослав Дронов (Shaman), Михалков и др. Санкции введены против Минкульта и Минобрнауки, а также ООО «Бесогон» и ООО «Readovka.ru».