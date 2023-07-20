Канада ввела санкции против российских банков и двух министров
Канада расширила список лиц и компаний, в отношении которых действуют санкции. Ограничения введены в том числе против министра науки РФ Валерия Фалькова и министра культуры Ольги Любимовой, артиста Филиппа Киркорова, режиссера Никиты Михалкова. Об этом говорится на сайте канадского правительства.
Всего Канада ввела санкции против 19 представителей культуры, которые «используют свое искусство» в поддержку спецоперации на Украине. Также в список внесены те лица, которые, как утверждает Канада, причастны к уничтожению культурных ценностей. В частности, под ограничения попали Любимова, Фальков, актеры Иван Охлобыстин и Дмитрий Харатьян, певица Юлия Чичерина, Ярослав Дронов (Shaman), Михалков и др. Санкции введены против Минкульта и Минобрнауки, а также ООО «Бесогон» и ООО «Readovka.ru».
Помимо этого в санкционный лист попали еще 20 человек, которых Канада связывает с военно-промышленным комплексом и ядерным сектором России. На этом же основании под ограничения попали Московская городская казачья община, издание «Русская весна» и др. Также санкции введены в отношении банков «Точка» и «Тинькофф» и мобильных операторов МТС, «Билайн», «Мегафон». Под ограничения Канады попали и платежная система «Мир», и сервис «Яндекс.Оплата».
В мае Канада ввела санкции в отношении 70 российских физических и юридических лиц, в том числе в отношении акционера группы компаний «Абрау-Дюрсо» и бизнес-омбудсмена Бориса Титова.