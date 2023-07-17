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Политика

Британия расширила антироссийский санкционный список на 14 позиций

Ведомости

Великобритания расширила список лиц и компаний, в отношении которых действуют санкции, на 14 позиций. Санкции введены в том числе в отношении министра культуры Ольги Любимовой, журналиста Антона Красовского и др. Это следует из опубликованного на сайте правительства королевства документа.

Всего санкции были введены в отношении 13 человек. В частности, в санкционный список попали губернатор Камчатского края Владимир Солодов, глава республики Адыгея Мурат Кумпилов, министр просвещения Сергей Кравцов и председатель правительства Московской области Вячеслав Духин. Также санкции распространились на советника главы ДНР по правам ребенка Элеонору Федоренко, главу харьковской ВГА Виталия Ганчева, уполномоченную по правам ребенка в Московской области Ксению Мишонову и др. Основанием для введения санкций стала поддержка спецоперации на Украине.

Кроме того, санкции были введены в отношении детского лагеря «Артек». В качестве причины для этого решения названа поддержка России в якобы «принудительной депортации украинских детей» в Россию.

19 июня Верховная рада Украины опубликовала обращение к Комитету ООН по правам человека, Комитету ООН по правам ребенка, Международному суду ООН, Верховному комиссару по делам беженцев ООН о якобы «похищении и принудительной депортации украинских детей» на территорию России. Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала эти заявления ложными и циничными. По ее данным, из республик Донбасса и опасных территорий Украины было эвакуировано в Россию более 2 млн человек. Из них 325 000 – дети. Она уточнила, что все люди уехали добровольно, «спасая свою жизнь и жизнь своих детей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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