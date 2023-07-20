Канада ввела санкции против «Билайна», «Мегафона», Tele2 и МТС

В общей сложности 20 июля Канада ввела ограничения в отношении 20 физических лиц и 21 юридического, связанных с военно-промышленным комплексом России, а также в отношении 19 физических и четырех юридических лиц в сфере культуры и образования России. Эти санкции являются частью Положения об особых экономических мерах и направлены против лиц, «причастных к продолжающемуся нарушению Россией суверенитета и территориальной целостности Украины», говорится в заявлении Мелани Жоли. В частности, под санкции попали «Тинькофф-банк», Yandex Pay и платежная система «Мир».