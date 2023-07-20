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Технологии / Политика

Канада ввела санкции против «Билайна», «Мегафона», Tele2 и МТС

Ведомости

«Большая четверка» российских операторов связи попала под канадские санкции. О включении компаний в список объявила министр иностранных дел страны Мелани Жоли. Под ограничения попали «Билайн», «Мегафон», Tele2 и МТС.

Представитель «Билайна» сообщил «Ведомостям», что на предоставление услуг для клиентов это никак не повлияет. От дальнейших комментариев он отказался. Представители МТС, «Мегафон» и Tele2 от комментариев отказались.

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В общей сложности 20 июля Канада ввела ограничения в отношении 20 физических лиц и 21 юридического, связанных с военно-промышленным комплексом России, а также в отношении 19 физических и четырех юридических лиц в сфере культуры и образования России. Эти санкции являются частью Положения об особых экономических мерах и направлены против лиц, «причастных к продолжающемуся нарушению Россией суверенитета и территориальной целостности Украины», говорится в заявлении Мелани Жоли. В частности, под санкции попали «Тинькофф-банк», Yandex Pay и платежная система «Мир».

Ранее российские операторы уже были включены в международные санкционные списки. В апреле 2023 г. под ограничения США попал «Мегафон», а еще раньше, в начале 2022 г., США ограничили возможность «Ростелекома» (владеет Tele2) привлекать средства через американский рынок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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