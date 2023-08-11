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Путин обсудил с Совбезом информационную безопасность

Ведомости

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза обеспечение безопасности в информационном пространстве, сообщила пресс-служба Кремля.

«Уважаемые коллеги, добрый день! Обсудим с вами сегодня вопрос работы в сфере информационного пространства применительно к обеспечению безопасности Российского государства в современных условиях», – сказал президент в начале совещания.

Этот вопрос важен всегда, но особенно важен сейчас, в условиях «специфики сегодняшней ситуации», добавил Путин.

В совещании также приняли участие председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно и др.

В прошлый раз совещание с постоянными членами Совбеза состоялось 4 августа. В центре обсуждения тогда были вопросы укрепления внутренней стабильности в условиях сегодняшнего дня. С докладами выступили директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

21 июля в ходе заседания Совбеза обсуждался ход спецоперации на Украине. Тогда президент отметил, что российское командование действует профессионально – солдаты и офицеры мужественно выполняют свой долг перед Родиной. Он указал, что поставляемая Киеву западная техника по своим тактико-техническим данным часто уступает некоторым образцам вооружения еще советского производства. По словам президента, западные кураторы Украины разочарованы контрнаступлением, так как нет никаких результатов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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