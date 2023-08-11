Путин обсудил с Совбезом информационную безопасность
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза обеспечение безопасности в информационном пространстве, сообщила пресс-служба Кремля.
«Уважаемые коллеги, добрый день! Обсудим с вами сегодня вопрос работы в сфере информационного пространства применительно к обеспечению безопасности Российского государства в современных условиях», – сказал президент в начале совещания.
Этот вопрос важен всегда, но особенно важен сейчас, в условиях «специфики сегодняшней ситуации», добавил Путин.
В совещании также приняли участие председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно и др.
В прошлый раз совещание с постоянными членами Совбеза состоялось 4 августа. В центре обсуждения тогда были вопросы укрепления внутренней стабильности в условиях сегодняшнего дня. С докладами выступили директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
21 июля в ходе заседания Совбеза обсуждался ход спецоперации на Украине. Тогда президент отметил, что российское командование действует профессионально – солдаты и офицеры мужественно выполняют свой долг перед Родиной. Он указал, что поставляемая Киеву западная техника по своим тактико-техническим данным часто уступает некоторым образцам вооружения еще советского производства. По словам президента, западные кураторы Украины разочарованы контрнаступлением, так как нет никаких результатов.