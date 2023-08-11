МИД: военный конфликт в Нигере может привести к дестабилизации всего региона

26 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Базума. Новым лидером страны стал глава президентской гвардии Абдурахман Тчиани, который и выступил лидером мятежа. В ООН, США и ЕС не признали переворот и потребовали освободить демократически избранного президента страны. Сам Базум обратился к США и международному сообществу за поддержкой и помощью в восстановлении порядка в стране.