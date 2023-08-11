МИД: военный конфликт в Нигере может привести к дестабилизации всего региона
Военное урегулирование кризиса в Нигере, где 26 июля был свергнут президент Мохамед Базум, может привести к затяжному противостоянию и дестабилизации всего региона. С таким заявлением выступили в МИД России.
«Полагаем, что военный путь урегулирования кризиса в Нигере может привести к затяжному противостоянию в этой африканской стране, а также к резкой дестабилизации обстановки в Сахаро-Сахельском регионе в целом», – говорится в сообщении.
В ведомстве поддержали шаги ЭКОВАС (входят 15 африканских стран) по восстановлению порядка в Нигере путем дипломатии. «В России поддерживают посреднические усилия ЭКОВАС, направленные на поиск путей выхода из создавшегося кризиса», – отметили в МИДе.
26 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Базума. Новым лидером страны стал глава президентской гвардии Абдурахман Тчиани, который и выступил лидером мятежа. В ООН, США и ЕС не признали переворот и потребовали освободить демократически избранного президента страны. Сам Базум обратился к США и международному сообществу за поддержкой и помощью в восстановлении порядка в стране.
31 июля ЭКОВАС выпустило заявление о возможном применении силы, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок в стране и не освободят свергнутого президента.
8 августа, после завершения ультиматума организации, французские СМИ сообщили, что страны Африки могут отправить контингент в 25 000 военных для вторжения в Нигер. 7 августа исполняющей обязанности заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд прилетела в Нигер, где провела «чрезвычайно откровенные и временами довольно трудные» встречи с представителями мятежников. Как писал Associated Press, в ходе переговоров представители хунты заявили, что готовы убить президента в случае интервенции.