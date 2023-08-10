СМИ: мятежники в Нигере пригрозили убийством президента в случае интервенции
Военнослужащие Нигера, которые устроили переворот в стране, пригрозили убить свергнутого президента Мохамеда Базума в случае, если будет совершена попытка интервенции. Об этом они сообщили исполняющей обязанности заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд во время ее визита в Нигер, передает Associated Press со ссылкой на источники.
«Нигерийская хунта заявила высокопоставленному дипломату США, что они убьют свергнутого президента Мохамеда Базума, если соседние страны попытаются военным вмешательством восстановить его правление», – сказано в материале.
26 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и о закрытии границ. Тогда же был установлен общенациональный комендантский час и приостановлена деятельность всех учреждений республики. Свои действия мятежники объяснили якобы ухудшением безопасности, экономическими и социальными проблемами.
31 июля ЭКОВАС, в которое входят 15 государств Африканского региона, выпустило заявление о возможном применении силы, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок в стране и не освободят свергнутого президента. 6 августа срок ультиматума блока истек.
Вечером 6 августа военное руководство Нигера закрыло воздушное пространство страны из-за угрозы военного вторжения. По словам представителя хунты Амаду Абрамана, два соседних государства стягивают к границам Нигера войска для подготовки интервенции. Однако подробности произошедшего не сообщались. 8 августа французская радиостанция RFI со ссылкой на чиновника в Нигерии сообщила, что страны Африки могут отправить контингент в 25 000 военных для вторжения в Нигер. При этом больше всего военных может прибыть из Нигерии, президент которой «пообещал нулевую терпимость к переворотам».
7 августа Нуланд прилетела в Нигер, где провела «чрезвычайно откровенные и временами довольно трудные» встречи с представителями мятежников – с назначенным главой генштаба ВС Нигера генералом Муссой Салау Барму и тремя полковниками. Их имена не уточняются. Переговоры продолжались около двух часов. Нуланд также провела телефонный разговор с Базумом, поскольку ей не разрешили встретиться с ним лично.