Постпред США при ООН назвала легитимным президентом Нигера свергнутого Базума

8 августа, после завершения ультиматума организации, французская радиостанция RFI со ссылкой на чиновника в Нигерии сообщила, что страны Африки могут отправить контингент в 25 000 военных для вторжения в Нигер. Уточнялось, что большая часть контингента может прибыть из Нигерии. При этом нигерийский президент Бола Тинубу 10 августа заявил о готовности продолжать диалог с хунтой.