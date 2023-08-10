Постпред США при ООН назвала легитимным президентом Нигера свергнутого Базума
Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум является легитимным лидером африканской страны. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
«Мы считаем президента Базума демократически избранным президентом Нигера. Условия, в которых он сейчас содержится, неприемлемы», – сказал постпред (цитата по «РИА Новости»). Она отметила, что США совместно с генсеком ООН Антониу Гутерришем и членами ЭКОВАС (входят 15 стран Африканского региона) соберутся сегодня, 10 августа, для обсуждения ситуации в Нигере.
26 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Базума. Новым лидером страны стал глава президентской гвардии Абдурахман Тчиани, который и выступил лидером мятежа. Совет безопасности ООН, США и ЕС не признали переворот и потребовали освободить демократически избранного президента страны. Сам Базум обратился к США и международному сообществу за поддержкой и помощью в восстановлении порядка в стране.
31 июля ЭКОВАС выпустило заявление о возможном применении силы, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок в стране и не освободят свергнутого президента. 6 августа срок ультиматума блока истек.
8 августа, после завершения ультиматума организации, французская радиостанция RFI со ссылкой на чиновника в Нигерии сообщила, что страны Африки могут отправить контингент в 25 000 военных для вторжения в Нигер. Уточнялось, что большая часть контингента может прибыть из Нигерии. При этом нигерийский президент Бола Тинубу 10 августа заявил о готовности продолжать диалог с хунтой.