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Политика

Постпред США при ООН назвала легитимным президентом Нигера свергнутого Базума

Ведомости

Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум является легитимным лидером африканской страны. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Мы считаем президента Базума демократически избранным президентом Нигера. Условия, в которых он сейчас содержится, неприемлемы», – сказал постпред (цитата по «РИА Новости»). Она отметила, что США совместно с генсеком ООН Антониу Гутерришем и членами ЭКОВАС (входят 15 стран Африканского региона) соберутся сегодня, 10 августа, для обсуждения ситуации в Нигере.

26 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Базума. Новым лидером страны стал глава президентской гвардии Абдурахман Тчиани, который и выступил лидером мятежа. Совет безопасности ООН, США и ЕС не признали переворот и потребовали освободить демократически избранного президента страны. Сам Базум обратился к США и международному сообществу за поддержкой и помощью в восстановлении порядка в стране.

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31 июля ЭКОВАС выпустило заявление о возможном применении силы, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок в стране и не освободят свергнутого президента. 6 августа срок ультиматума блока истек.

8 августа, после завершения ультиматума организации, французская радиостанция RFI со ссылкой на чиновника в Нигерии сообщила, что страны Африки могут отправить контингент в 25 000 военных для вторжения в Нигер. Уточнялось, что большая часть контингента может прибыть из Нигерии. При этом нигерийский президент Бола Тинубу 10 августа заявил о готовности продолжать диалог с хунтой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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