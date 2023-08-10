Президент Нигерии заявил о готовности вести переговоры с мятежниками Нигера

Совет безопасности ООН, США и ЕС не признали переворот и потребовали освободить демократически избранного президента страны. 9 августа госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил по телефону с Базумом и сообщил об усилиях Вашингтона по поиску мирного урегулирования возникшего кризиса. До этого республику посетила исполняющая обязанности заместителя госсекретаря Виктория Нуланд. По итогам встречи с представителями мятежников она заявила, что Вашингтон предложил мятежникам «несколько вариантов, чтобы продолжить разговор», и выразила надежду, что они поддержат усилия США.