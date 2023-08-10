Президент Нигерии заявил о готовности вести переговоры с мятежниками Нигера
Председательствующий в Экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС) президент Нигерии Бола Тинубу заявил о готовности продолжать диалог с мятежниками, захватившими власть в Нигере. Об этом он сообщил по итогам второго саммита ЭКОВАС в Абудже.
«Этот кризис затрагивает весь Африканский континент, и важно отдать приоритет диалогу для возвращения к конституционному порядку», – сказал он (цитата по ТАСС).
Тинубу отметил, что региональный блок продолжит контактировать с лидерами переворота, «чтобы обеспечить возврат к демократии как можно скорее». Президент Нигерии также признал, что выдвинутый ЭКОВАС ультиматум мятежникам в Нигере не дал результатов.
30 июля ЭКОВАС ввело санкции против Нигера и пригрозило применением силы, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок в стране и не освободят свергнутого президента Мохамеда Базума. После трехдневных переговоров в Абудже начальники штабов армий стран – участниц блока 4 августа согласовали план возможного военного вмешательства в Нигере. 6 августа, за несколько часов до истечения ультиматума, военное руководство Нигера закрыло воздушное пространство страны из-за угрозы вторжения.
Военный переворот в Нигере произошел 26 июля. Президент страны Мохамед Базум был отстранен, а новым главой государства стал лидер мятежа, глава президентской гвардии Абдурахман Тчиани. 9 августа он подписал указ о создании нового правительства, в состав которого вошел 21 министр.
Совет безопасности ООН, США и ЕС не признали переворот и потребовали освободить демократически избранного президента страны. 9 августа госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил по телефону с Базумом и сообщил об усилиях Вашингтона по поиску мирного урегулирования возникшего кризиса. До этого республику посетила исполняющая обязанности заместителя госсекретаря Виктория Нуланд. По итогам встречи с представителями мятежников она заявила, что Вашингтон предложил мятежникам «несколько вариантов, чтобы продолжить разговор», и выразила надежду, что они поддержат усилия США.
В Кремле ранее выразили обеспокоенность ситуацией в Нигере. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает за скорейшее восстановление законности в стране и за «сдержанность всех сторон с тем, чтобы это не приводило к человеческим жертвам».