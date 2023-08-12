Армения запросила экстренное заседание Совбеза ООН из-за Карабаха
Армения обратилась в Совет безопасности ООН с просьбой созвать экстренное заседание в связи с ухудшением гуманитарной ситуации в результате принудительной блокады населения Нагорного Карабаха. Об этом сообщается на сайте армянского МИДа.
Постоянный представитель республике при ООН Мгер Маргарян направил письмо на имя председателя Совбеза. В нем он заявил, что народ Нагорного Карабаха находится «на грани полной гуманитарной катастрофы», речь, по его словам, идет о преступлении против коренных жителей и принуждении их покинуть свои дома.
По его словам, после 15 июня, когда Азербайджан полностью закрыл Лачинский коридор, усугубилась ситуация с нехваткой продуктов, лекарств и топлива, в регионе начали закрываться магазины. По данным Еревана, продовольствия не хватает тысячам человек, среди них 30 000 детей, 20 000 пожилых граждан и 9000 инвалидов.
В заявлении подчеркивается, что действия Азербайджана нарушают решения Международного суда ООН, согласно которым Баку должен «предпринять все меры для обеспечения бесперебойного движения людей, транспортных средств и грузов в обоих направлениях через Лачинский коридор».
«В нынешних обстоятельствах правительство Армении добивается вмешательства Совета безопасности ООН как основного органа по обеспечению глобальной безопасности и предотвращению массовых преступлений, в том числе военных преступлений, этнических чисток, преступлений против человечности и геноцида», – заявил Маргарян.
Армения просит созвать внеочередную сессию Совбеза ООН и предоставить армянской делегации возможность участвовать в заседании, говорится в заявлении.
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха тянется с сентября 2020 г., когда в регионе начались боевые действия между военными Армении и Азербайджана. В результате было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В зоне конфликта полностью прекратились военные действия, также вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместили российских миротворцев.
Ситуация вокруг Нагорного Карабаха вновь ухудшилась в 2022 г., государственная пограничная служба Азербайджана установила КПП в Лачинском коридоре – на единственной дороге, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией. В середине июля МИД РФ сообщал о готовности в ближайшее время организовать в Москве трехстороннюю встречу министров иностранных дел обсуждения путей выполнения договоренностей Армении и Азербайджана на высшем уровне, включая тему согласования мирного договора.