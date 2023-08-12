Армения запросила экстренное заседание Совбеза ООН из-за Карабаха

Постоянный представитель республике при ООН Мгер Маргарян направил письмо на имя председателя Совбеза. В нем он заявил, что народ Нагорного Карабаха находится «на грани полной гуманитарной катастрофы», речь, по его словам, идет о преступлении против коренных жителей и принуждении их покинуть свои дома.