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Политика

Глава МИД Украины предсказал «тяжелую осень» из-за призывов к переговорам с Россией

Ведомости

Украину ждет тяжелая осень, поскольку в мире чаще звучат призывы начать переговорный процесс для окончания конфликта с Россией, эти «голоса» становятся громче, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью журналисту Вадиму Карпьяку. 

Будет «очень трудный политический сезон», предупредил украинский министр. По его словам, заявления о необходимости переговоров поступают из разных стран.

«Это не от чиновников звучит, но становятся громче эти голоса. Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасали», – сказал Кулеба (цитата по «Страна.ua»).

По его словам, ожидается большое количество «тяжелых» международных саммитов, где Киеву необходимо «количественное и качественное присутствие всего мира, а не только наших традиционных друзей из Европы и Северной Америки».

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7 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в «нынешней диспозиции не может быть переговорного процесса». По его словам, прекращение огня и замораживание конфликта на Украине при нынешнем раскладе сил будет означать победу России.

В Кремле неоднократно сообщали, что Москва не видит предпосылок для переговоров. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что с участием Киева и его нынешней позиции по переговорам невозможно выйти на мирное урегулирование конфликта. В настоящее время на Украине действует закон, который запрещает ведение переговоров с российской стороной.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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