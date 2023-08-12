Глава МИД Украины предсказал «тяжелую осень» из-за призывов к переговорам с Россией
Украину ждет тяжелая осень, поскольку в мире чаще звучат призывы начать переговорный процесс для окончания конфликта с Россией, эти «голоса» становятся громче, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью журналисту Вадиму Карпьяку.
Будет «очень трудный политический сезон», предупредил украинский министр. По его словам, заявления о необходимости переговоров поступают из разных стран.
«Это не от чиновников звучит, но становятся громче эти голоса. Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасали», – сказал Кулеба (цитата по «Страна.ua»).
По его словам, ожидается большое количество «тяжелых» международных саммитов, где Киеву необходимо «количественное и качественное присутствие всего мира, а не только наших традиционных друзей из Европы и Северной Америки».
7 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в «нынешней диспозиции не может быть переговорного процесса». По его словам, прекращение огня и замораживание конфликта на Украине при нынешнем раскладе сил будет означать победу России.
В Кремле неоднократно сообщали, что Москва не видит предпосылок для переговоров. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что с участием Киева и его нынешней позиции по переговорам невозможно выйти на мирное урегулирование конфликта. В настоящее время на Украине действует закон, который запрещает ведение переговоров с российской стороной.