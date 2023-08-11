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Политика

Кадыров заявил о бессмысленности мирных переговоров по Украине

Ведомости

В переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине нет смысла, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что представители разных стран все чаще говорят о переговорах и предлагают план урегулирования конфликта. Однако, по мнению Кадырова, этот процесс нужен только той стороне, которая признает свое «бедственное положение», а Россия не из их числа.

«Именно поэтому я считаю, что в переговорах нет никакого смысла. Нас такой расклад не устраивает. Мы выигрываем по всем фронтам – как на поле боя, так и на международной политической арене», – написал Кадыров.

Глава Чечни также подчеркнул, что план Запада ввести санкции, чтобы разрушить экономику России, не удался, Россия, напротив, смогла модернизировать экономику.

Ранее по теме: СМИ узнали о намерении лидера ОАЭ организовать встречу Путина и Зеленского в Дубае

7 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в «нынешней диспозиции не может быть переговорного процесса». По его словам, прекращение огня и замораживание конфликта на Украине при нынешнем раскладе сил будет означать победу России.

В Кремле неоднократно сообщали, что Москва не видит предпосылок для переговоров. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что с участием Киева и его нынешней позиции по переговорам невозможно выйти на мирное урегулирование конфликта. В настоящее время на Украине действует закон, который запрещает ведение переговоров с российской стороной.

Накануне газета L'Orient-Le Jour сообщила, что президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян планирует организовать встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Дубае. По данным издания, Нахайян хочет договориться о встрече лидеров на конференции ООН по климату COP28, которая запланирована с 30 ноября по 12 декабря.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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