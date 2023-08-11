Кадыров заявил о бессмысленности мирных переговоров по Украине
В переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине нет смысла, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что представители разных стран все чаще говорят о переговорах и предлагают план урегулирования конфликта. Однако, по мнению Кадырова, этот процесс нужен только той стороне, которая признает свое «бедственное положение», а Россия не из их числа.
«Именно поэтому я считаю, что в переговорах нет никакого смысла. Нас такой расклад не устраивает. Мы выигрываем по всем фронтам – как на поле боя, так и на международной политической арене», – написал Кадыров.
Глава Чечни также подчеркнул, что план Запада ввести санкции, чтобы разрушить экономику России, не удался, Россия, напротив, смогла модернизировать экономику.
7 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в «нынешней диспозиции не может быть переговорного процесса». По его словам, прекращение огня и замораживание конфликта на Украине при нынешнем раскладе сил будет означать победу России.
В Кремле неоднократно сообщали, что Москва не видит предпосылок для переговоров. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что с участием Киева и его нынешней позиции по переговорам невозможно выйти на мирное урегулирование конфликта. В настоящее время на Украине действует закон, который запрещает ведение переговоров с российской стороной.
Накануне газета L'Orient-Le Jour сообщила, что президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян планирует организовать встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Дубае. По данным издания, Нахайян хочет договориться о встрече лидеров на конференции ООН по климату COP28, которая запланирована с 30 ноября по 12 декабря.