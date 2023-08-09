СМИ узнали о намерении лидера ОАЭ организовать встречу Путина и Зеленского в Дубае

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что с участием Киева и его нынешней позиции по переговорам невозможно выйти на мирное урегулирование конфликта, предпосылок для этого нет. В офисе президента Украины также выступили против переговоров, заявив, что прекращение огня и замораживание конфликта при нынешнем раскладе сил будет означать победу России.