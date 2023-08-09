СМИ узнали о намерении лидера ОАЭ организовать встречу Путина и Зеленского в Дубае
Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян планирует организовать встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Дубае. Об этом со ссылкой на дипломатические источники пишет газета L'Orient-Le Jour.
По данным издания, Нахайян хочет договориться о встрече президентов на конференции ООН по климату COP28, которая запланирована с 30 ноября по 12 декабря в Дубае. Президент ОАЭ уже заручился поддержкой папы Римского, который также намерен поспособствовать этим планам.
По данным газеты, президенту США Джо Байдену также сообщили о планах устроить в Дубае встречу Путина и Зеленского, пишет «РИА Новости». Он поддержал инициативу и готов оказать необходимую помощь.
Путин и Нахайян провели переговоры в июне на полях ПМЭФа в Санкт-Петербурге. Российский лидер отметил успешное развитие отношений между ОАЭ и Россией и поблагодарил президента ОАЭ за усилия по разрешению вопросов гуманитарного характера. Нахайян тогда заявил, что ОАЭ готовы оказывать содействие в урегулировании конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что с участием Киева и его нынешней позиции по переговорам невозможно выйти на мирное урегулирование конфликта, предпосылок для этого нет. В офисе президента Украины также выступили против переговоров, заявив, что прекращение огня и замораживание конфликта при нынешнем раскладе сил будет означать победу России.
5-6 августа в саудовской Джидде прошли переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине. На встрече Киев должен был представить свою «формулу мира». Во встрече приняли участие около 40 государств, но России на встрече не было.