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Путин и Аль Нахайян начали переговоры в Санкт-Петербурге

Ведомости

Президенты России и ОАЭ Владимир Путин и шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян начали переговоры на полях ПМЭФа в Санкт-Петербурге, передает пресс-служба Кремля.

«Очень рад вас приветствовать на Петербургском международном экономическом форуме. <...> Я знаю, что экономика Эмиратов, социальная сфера под вашим руководством развиваются очень активно. В этом смысле для нас Эмираты, конечно, хороший и комфортный партнер. Отношения между Россией и Эмиратами развиваются достаточно успешно», – сказал Путин.

Российский лидер также поблагодарил президента ОАЭ за усилия по разрешению вопросов гуманитарного характера, «связанных с обменом удерживаемых лиц», и по решению ряда других гуманитарных вопросов подобного рода.

В свою очередь президент ОАЭ поблагодарил российскую сторону за усилия по укреплению отношений между двумя странами и отметил, что ОАЭ готовы оказывать содействие в урегулировании конфликта на Украине. Шейх Аль Нахайян также отметил, что Эмираты рассчитывают принять около 1 млн российских туристов.

Ранее по теме: Президент ОАЭ Аль Нахайян встретится с Путиным в Санкт-Петербурге

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что двусторонним переговорам лидеров России и ОАЭ предшествовал осмотр эмиратского павильона на полях ПМЭФа. Песков назвал ОАЭ главным гостем форума в этом году. На ПМЭФ прибыла высокопоставленная арабская делегация, в которую входят эмир Рас-эль-Хаймы и член высшего союзного совета ОАЭ шейх Сауд бин Сакр аль-Касими.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, лидеры государств в ходе встречи рассмотрят вопросы работы ПМЭФа и развития отношений России и ОАЭ, а также обсудят ряд международных и региональных вопросов. Ушаков добавил, что встречи Путина с Аль Нахайяном проходят достаточно часто (он приехал в Россию уже в 12-й раз) и у президентов сложились «доверительные и конструктивные отношения».

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Всего Аль Нахайян в разных качествах посещал Россию 11 раз, а в 2019 г. он принимал российского президента. Предыдущая их встреча прошла в октябре 2022 г. в Санкт-Петербурге. Тогда шейх проинформировал российского лидера, что ОАЭ готовы взять на себя роль посредника между Москвой и Киевом. В свою очередь Путин рассказал о ситуации на Запорожской АЭС и об усилиях Москвы по обеспечению ядерной безопасности. Кроме того, стороны затронули вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных