Песков рассказал о программе визита президента ОАЭ в Россию

Всего Аль Нахайян в разных качествах посещал Россию 11 раз, а в 2019 г. он принимал российского президента. Предыдущая их встреча прошла в октябре 2022 г. в Санкт-Петербурге. Тогда шейх проинформировал российского лидера, что ОАЭ готовы взять на себя роль посредника между Москвой и Киевом. В свою очередь, Путин рассказал о ситуации на Запорожской АЭС на Украине и об усилиях Москвы по обеспечению ядерной безопасности. Кроме того, стороны затронули вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран.