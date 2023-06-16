Песков рассказал о программе визита президента ОАЭ в Россию
Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян приехал в Россию с рабочим визитом, вместе с президентом России Владимиром Путиным они осмотрят эмиратский павильон в рамках ПМЭФ и после этого проведут двусторонние переговоры. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Сегодня мы сделали объявление – приезжает с рабочим визитом глава Объединенных Арабских Эмиратов Нахайян. Эмираты являются страной – главным гостем Петербургского форума в этом году. <...> Сегодня Путин утром вместе с Нахайяном осмотрят эмиратский павильон, эмиратскую экспозицию, после чего состоятся двусторонние переговоры. Переговоры будут один на один, но если потребуется, будут приглашаться те министры, те руководители ведомств, которые руководители посчитают целесообразным пригласить», – сказал он.
Песков пояснил, что переговоры продолжатся до начала пленарной сессии ПМЭФ, после этого глава ОАЭ уедет из России, не оставшись на пленарную сессию. Рабочую часть делегации возглавляет глава эмирата Рас-эль-Хайм шейх Сауд ибн Сакр аль-Касими.
Сегодня, 16 июня, в Кремле анонсировали визит шейха Аль Нахайяна. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, лидеры государств рассмотрят вопросы работы ПМЭФа и развития отношений России и ОАЭ, а также обсудят ряд международных и региональных вопросов. Ушаков добавил, что встречи Путина с Аль Нахайяном проходят достаточно часто (он приехал в Россию уже в 12-й раз) и у президентов сложились «доверительные и конструктивные отношения».
Всего Аль Нахайян в разных качествах посещал Россию 11 раз, а в 2019 г. он принимал российского президента. Предыдущая их встреча прошла в октябре 2022 г. в Санкт-Петербурге. Тогда шейх проинформировал российского лидера, что ОАЭ готовы взять на себя роль посредника между Москвой и Киевом. В свою очередь, Путин рассказал о ситуации на Запорожской АЭС на Украине и об усилиях Москвы по обеспечению ядерной безопасности. Кроме того, стороны затронули вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран.