Товарооборот между Россией и ОАЭ вырос на 68% по итогам года

Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в предыдущий раз встречались 11 октября 2022 г. К тому моменту главы государств не виделись уже три года из-за пандемии коронавируса. «А за это время товарооборот вырос с $2,5 млрд до $5 млрд», – отметил Аль Нахайян. Он также отметил развитие туризма, сообщил об открытии первой российской школы в ОАЭ и о том, что в стране работает 4000 российских компаний.