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Товарооборот между Россией и ОАЭ вырос на 68% по итогам года

Ведомости

Товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами по итогам 2022 г. вырос на 68% и достиг рекордных $9 млрд. Об этом заявил вице-премьер – министр промышленности и торговли Денис Мантуров. 

«Партнерство между нашими странами развивается по нарастающей, и эту положительную динамику отражает статистика российско-эмиратской торговли. По нашим данным, в 2022 году товарооборот между Россией и ОАЭ вырос на 68% и достиг $9 млрд. Это рекордный уровень в истории отношений между нашими странами», – сказал он (цит. по «РИА Новости»). 

По словам Мантурова, объем экспорта из России в ОАЭ по итогам 2022 г. достиг $8,5 млрд, увеличившись на 71%. При этом поставки из ОАЭ увеличились на 6%, до $0,5 млрд. Мантуров подчеркнул, что ОАЭ сохранили за собой первое место среди стран арабского мира по объему товарооборота с Россией. 

Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в предыдущий раз встречались 11 октября 2022 г. К тому моменту главы государств не виделись уже три года из-за пандемии коронавируса. «А за это время товарооборот вырос с $2,5 млрд до $5 млрд», – отметил Аль Нахайян. Он также отметил развитие туризма, сообщил об открытии первой российской школы в ОАЭ и о том, что в стране работает 4000 российских компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных