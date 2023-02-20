Товарооборот между Россией и ОАЭ вырос на 68% по итогам года
Товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами по итогам 2022 г. вырос на 68% и достиг рекордных $9 млрд. Об этом заявил вице-премьер – министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
«Партнерство между нашими странами развивается по нарастающей, и эту положительную динамику отражает статистика российско-эмиратской торговли. По нашим данным, в 2022 году товарооборот между Россией и ОАЭ вырос на 68% и достиг $9 млрд. Это рекордный уровень в истории отношений между нашими странами», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).
По словам Мантурова, объем экспорта из России в ОАЭ по итогам 2022 г. достиг $8,5 млрд, увеличившись на 71%. При этом поставки из ОАЭ увеличились на 6%, до $0,5 млрд. Мантуров подчеркнул, что ОАЭ сохранили за собой первое место среди стран арабского мира по объему товарооборота с Россией.
Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в предыдущий раз встречались 11 октября 2022 г. К тому моменту главы государств не виделись уже три года из-за пандемии коронавируса. «А за это время товарооборот вырос с $2,5 млрд до $5 млрд», – отметил Аль Нахайян. Он также отметил развитие туризма, сообщил об открытии первой российской школы в ОАЭ и о том, что в стране работает 4000 российских компаний.