В офисе президента Украины выступили против переговоров с Россией
Прекращение огня и замораживание конфликта на Украине при нынешнем раскладе сил будет означать победу России. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«В нынешней диспозиции не может быть переговорного процесса. Статус-кво должен быть изменен на поле боя. Это означает... больше оружия, ракет и самолетов», – написал Подоляк в соцсети X (бывший Twitter). По его словам, замораживание конфликта станет «поражением для западного мира и концом нынешнего глобального порядка безопасности».
5-6 августа в саудовской Джидде прошли переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине. На встрече Киев должен был представить свою «формулу мира». Во встрече приняли участие около 40 государств, но России на встрече не было.
По оценкам официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, ни один из пунктов предложений Украины «не направлен на поиск переговорно-дипломатического решения кризиса, а их совокупность представляет собой бессмысленный ультиматум России». На такой основе мирное урегулирование невозможно, подчеркнула она.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что с участием Киева и его нынешней позиции по переговорам невозможно выйти на мирное урегулирование конфликта, предпосылок для этого нет.
6 августа представитель Кремля подтвердил газете The New York Times, что оснований для мирного соглашения с Украиной нет. Россия продолжит спецоперацию в обозримом будущем, подчеркивал Песков.