В офисе президента Украины выступили против переговоров с Россией

«В нынешней диспозиции не может быть переговорного процесса. Статус-кво должен быть изменен на поле боя. Это означает... больше оружия, ракет и самолетов», – написал Подоляк в соцсети X (бывший Twitter). По его словам, замораживание конфликта станет «поражением для западного мира и концом нынешнего глобального порядка безопасности».