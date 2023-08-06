В Кремле заявили об отсутствии оснований для мирного соглашения с Киевом
Оснований для мирного соглашения с Украиной нет, военная операция продолжится в обозримом будущем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он рассказал газете The New York Times.
«Оснований для соглашения на данный момент нет. Мы продолжим операцию в обозримом будущем», – сказал он.
Песков уже неоднократно указывал на преждевременность разговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине. Представитель Кремля в конце июня отмечал, что определенные усилия для того, чтобы вывести процент достижения целей специальной военной операции в политико-дипломатическое русло есть, но пока для этого предпосылок нет, поэтому спецоперация продолжается. Песков подчеркивал, что главным для РФ является достижение целей, который сформулировал президент, и они будут достигнуты.
11 июня Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину также заявил об отсутствии «фундамента» для переговоров с Украиной. Он перечислил вероятные причины отсутствия начала диалога: нежелание и неготовность властей Украины, а также «непозволенность режиму со стороны хозяев». Кого он имеет в виду под «хозяевами», представитель Кремля не уточнял. При этом 10 марта он заявил, что двусторонние отношения России и Украины неизбежны в будущем.
С начала спецоперации России на Украине стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте 2022 г. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. После этого процесс заморозили, поскольку Киев вышел из него.