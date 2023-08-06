В Кремле заявили об отсутствии оснований для мирного соглашения с Киевом

Песков уже неоднократно указывал на преждевременность разговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине. Представитель Кремля в конце июня отмечал, что определенные усилия для того, чтобы вывести процент достижения целей специальной военной операции в политико-дипломатическое русло есть, но пока для этого предпосылок нет, поэтому спецоперация продолжается. Песков подчеркивал, что главным для РФ является достижение целей, который сформулировал президент, и они будут достигнуты.