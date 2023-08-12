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Среди участников электронного голосования в Москве разыграют призы

Ведомости

Для москвичей, которые примут участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах мэра столицы и в 13 муниципальных образованиях Новой Москвы, запустят розыгрыш призов. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Раздел о розыгрыше среди участников ДЭГ открылся на сайте программы «Миллион призов». Участники голосования смогут принять участие в акции #ВыбираемВместе2023 в ходе трехдневного голосования, с 8 по 10 сентября.

Согласно условиям, победители получат 1000, 3000 или 5000 призовых баллов (один балл равен одному рублю), обменять их можно будет на покупки у партнеров программы, рассказали в мэрии. Для москвичей подготовили 2,3 млн призов, а сами розыгрыши пройдут 9, 10 и 11 сентября. Призовые баллы победителям предложат потратить в магазинах, ресторанах и кафе, музеях и театрах или перевести на благотворительность.

Программа «Миллион призов» для стимулирования участия в ДЭГе также была организована на выборах 2022 г. 26 июля этого года глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о 66 000 заявлений на участие в электронном голосовании на осенних выборах 2023 г. Как отмечали в ЦИК, результаты ДЭГ на выборах будут обнародованы почти сразу после закрытия участков. В августе председатель Центризбиркома заявила, что внедрение дистанционного голосования будет происходить только по заявкам регионов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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