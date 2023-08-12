Среди участников электронного голосования в Москве разыграют призы
Для москвичей, которые примут участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах мэра столицы и в 13 муниципальных образованиях Новой Москвы, запустят розыгрыш призов. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
Раздел о розыгрыше среди участников ДЭГ открылся на сайте программы «Миллион призов». Участники голосования смогут принять участие в акции #ВыбираемВместе2023 в ходе трехдневного голосования, с 8 по 10 сентября.
Согласно условиям, победители получат 1000, 3000 или 5000 призовых баллов (один балл равен одному рублю), обменять их можно будет на покупки у партнеров программы, рассказали в мэрии. Для москвичей подготовили 2,3 млн призов, а сами розыгрыши пройдут 9, 10 и 11 сентября. Призовые баллы победителям предложат потратить в магазинах, ресторанах и кафе, музеях и театрах или перевести на благотворительность.
Программа «Миллион призов» для стимулирования участия в ДЭГе также была организована на выборах 2022 г. 26 июля этого года глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о 66 000 заявлений на участие в электронном голосовании на осенних выборах 2023 г. Как отмечали в ЦИК, результаты ДЭГ на выборах будут обнародованы почти сразу после закрытия участков. В августе председатель Центризбиркома заявила, что внедрение дистанционного голосования будет происходить только по заявкам регионов.