Среди участников электронного голосования в Москве разыграют призы

Программа «Миллион призов» для стимулирования участия в ДЭГе также была организована на выборах 2022 г. 26 июля этого года глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о 66 000 заявлений на участие в электронном голосовании на осенних выборах 2023 г. Как отмечали в ЦИК, результаты ДЭГ на выборах будут обнародованы почти сразу после закрытия участков. В августе председатель Центризбиркома заявила, что внедрение дистанционного голосования будет происходить только по заявкам регионов.