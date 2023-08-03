Памфилова пообещала внедрять электронное голосование только по запросам регионов
Внедрение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) будет происходить только по заявкам регионов, сообщила председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова, пишет «Интерфакс».
«Что касается электронного дистанционного голосования, будет ли распространяться. Только исключительно на выборах региональных. <...> Только если есть запрос жителей этого региона на такой вид голосования. Только по заявке самого региона», – сказала глава ЦИК.
По словам Памфиловой, несмотря на то что комиссия готова проводить выборы в электронном формате в «масштабах страны», решено не рисковать и не навязывать такую форму голосования.
Осенью 2022 г. председатель заявляла о неприемлемости насильного внедрения ДЭГ во всех регионах России. Она отмечала, что у избирателей должно оставаться право выбора. При этом Памфилова допускала распространение ДЭГ на всю страну, однако важны безопасность системы и уровень доверия граждан.
26 июля этого года глава ЦИК сообщила о 66 000 заявлений на участие в электронном голосовании на осенних выборах 2023 г. Выборы в регионах в этом году пройдут 8–10 сентября. В том числе 21 субъект выберет губернаторов, еще пять глав регионов утвердят парламенты, в 20 субъектах пройдут выборы в заксобрания. Как отмечали в ЦИК, результаты ДЭГ на выборах будут обнародованы почти сразу после закрытия участков.