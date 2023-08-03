Памфилова пообещала внедрять электронное голосование только по запросам регионов

26 июля этого года глава ЦИК сообщила о 66 000 заявлений на участие в электронном голосовании на осенних выборах 2023 г. Выборы в регионах в этом году пройдут 8–10 сентября. В том числе 21 субъект выберет губернаторов, еще пять глав регионов утвердят парламенты, в 20 субъектах пройдут выборы в заксобрания. Как отмечали в ЦИК, результаты ДЭГ на выборах будут обнародованы почти сразу после закрытия участков.