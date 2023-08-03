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Политика

Памфилова пообещала внедрять электронное голосование только по запросам регионов

Ведомости

Внедрение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) будет происходить только по заявкам регионов, сообщила председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова, пишет «Интерфакс».

«Что касается электронного дистанционного голосования, будет ли распространяться. Только исключительно на выборах региональных. <...> Только если есть запрос жителей этого региона на такой вид голосования. Только по заявке самого региона», – сказала глава ЦИК.

По словам Памфиловой, несмотря на то что комиссия готова проводить выборы в электронном формате в «масштабах страны», решено не рисковать и не навязывать такую форму голосования.

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Осенью 2022 г. председатель заявляла о неприемлемости насильного внедрения ДЭГ во всех регионах России. Она отмечала, что у избирателей должно оставаться право выбора. При этом Памфилова допускала распространение ДЭГ на всю страну, однако важны безопасность системы и уровень доверия граждан.

26 июля этого года глава ЦИК сообщила о 66 000 заявлений на участие в электронном голосовании на осенних выборах 2023 г. Выборы в регионах в этом году пройдут 8–10 сентября. В том числе 21 субъект выберет губернаторов, еще пять глав регионов утвердят парламенты, в 20 субъектах пройдут выборы в заксобрания. Как отмечали в ЦИК, результаты ДЭГ на выборах будут обнародованы почти сразу после закрытия участков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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