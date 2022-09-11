Памфилова заявила о неприемлемости насильного внедрения ДЭГа
Насильное внедрение дистанционного электронного голосования во всех регионах России неприемлемо, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
Глава ЦИК заявила, что у избирателей должно оставаться право выбора. При этом, по ее словам, ЦИК может распространить ДЭГ на всю страну, однако важны безопасность системы и уровень доверия граждан, передает ТАСС.
В апреле, при подготовке к нынешним региональным выборам, Памфилова говорила, что никто не предполагает заменять традиционное голосование электронным. «Традиционное голосование было, есть и будет, – отмечала глава ЦИК. – ДЭГ идет параллельно и дополнительно, чтобы в нашей огромной стране у людей мобильных, кто хочет, было больше выбора, мы будем внедрять его по мере нашей готовности».
Трехдневное голосование проходит с 9 по 11 сентября в 82 регионах России. Прямые выборы губернаторов проходят в 14 регионах страны, в шести субъектах РФ формируют заксобрания, а в двенадцати — выбирают депутатов административных центров. Кроме того, в ходе голосования определятся с органами местного самоуправления различного уровня.
Принять участие в ДЭГе могут избиратели в восьми субъектах — Москве, Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях.