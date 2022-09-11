Памфилова заявила о неприемлемости насильного внедрения ДЭГа

В апреле, при подготовке к нынешним региональным выборам, Памфилова говорила, что никто не предполагает заменять традиционное голосование электронным. «Традиционное голосование было, есть и будет, – отмечала глава ЦИК. – ДЭГ идет параллельно и дополнительно, чтобы в нашей огромной стране у людей мобильных, кто хочет, было больше выбора, мы будем внедрять его по мере нашей готовности».