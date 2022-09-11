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Памфилова заявила о неприемлемости насильного внедрения ДЭГа

Ведомости

Насильное внедрение дистанционного электронного голосования во всех регионах России неприемлемо, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Глава ЦИК заявила, что у избирателей должно оставаться право выбора. При этом, по ее словам, ЦИК может распространить ДЭГ на всю страну, однако важны безопасность системы и уровень доверия граждан, передает ТАСС.

В апреле, при подготовке к нынешним региональным выборам, Памфилова говорила, что никто не предполагает заменять традиционное голосование электронным. «Традиционное голосование было, есть и будет, – отмечала глава ЦИК. – ДЭГ идет параллельно и дополнительно, чтобы в нашей огромной стране у людей мобильных, кто хочет, было больше выбора, мы будем внедрять его по мере нашей готовности».

Трехдневное голосование проходит с 9 по 11 сентября в 82 регионах России. Прямые выборы губернаторов проходят в 14 регионах страны, в шести субъектах РФ формируют заксобрания, а в двенадцати — выбирают депутатов административных центров. Кроме того, в ходе голосования определятся с органами местного самоуправления различного уровня.

Принять участие в ДЭГе могут избиратели в восьми субъектах — Москве, Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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