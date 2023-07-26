Памфилова рассказала о 66 000 желающих дистанционно проголосовать на выборах

Система ДЭГ разрабатывалась с 2015 г. Впервые она была применена на выборах депутатов 2019 г. в Москве. С 2020 г. она используется на федеральном уровне и реализуется «Ростелекомом» по заказу ЦИК. В марте 2022 г. в 67-м федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав» появилась статья, регламентирующая ДЭГ. В 2022 г. были проведены выборы в семи регионах.