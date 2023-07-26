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Памфилова рассказала о 66 000 желающих дистанционно проголосовать на выборах

Ведомости

Россияне подали более 66 000 заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на осенних выборах 2023 г. Об этом на заседании комиссии рассказала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

«Всего на сегодняшнее утро подано уже более 70 000 заявлений: 66 169 заявлений на участие в ДЭГ и 4 706 заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения», – сказала Памфилова (цитата по ТАСС).

По ее данным, по единым избирательным округам от 13 партий выдвинуто 6260 человек, по одномандатным округам выдвинулись 2228 кандидатов. В выборах глав субъектов в 21 регионе сейчас хотят участвовать 125 кандидатов, среди них 10 самовыдвиженцев, добавила глава ЦИК.

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Выборы в регионах в этом году пройдут 8–10 сентября. В том числе 21 субъект выберет губернаторов, еще пять глав регионов утвердят парламенты, в 20 субъектах пройдут выборы в заксобрания.

Результаты ДЭГ на осенних выборах будут обнародовать почти сразу после закрытия участков, рассказали ранее в ЦИК. По словам замначальника отдела перспективных решений управления инновационных технологий в избирательном процессе при ЦИК Ивана Киреева, этом году ЦИК принял точечные изменения в порядок проведения. Теперь итоги ДЭГ будут проводиться по окончании выборов в конкретном регионе.

Система ДЭГ разрабатывалась с 2015 г. Впервые она была применена на выборах депутатов 2019 г. в Москве. С 2020 г. она используется на федеральном уровне и реализуется «Ростелекомом» по заказу ЦИК. В марте 2022 г. в 67-м федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав» появилась статья, регламентирующая ДЭГ. В 2022 г. были проведены выборы в семи регионах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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