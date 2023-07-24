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Политика

В Москве создали Общественный штаб по наблюдению за выборами

Ведомости

Члены Общественной палаты Москвы в ходе заседания приняли единогласное решение о создании Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, его руководителем избран член Общественной палаты Вадим Ковалев, передает «Интерфакс».

«Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве поможет обеспечить максимальную прозрачность и открытость голосования на всех выборах», – сказал председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.

В ходе заседания также были избраны заместители руководителя штаба, ими стали Александр Асафов и Илья Массух. Последний также избран руководителем штаба по наблюдению за электронным голосованием.

Ремчуков напомнил, что штаб был создан в 2013 г. С тех пор штаб формировался 12 раз для наблюдения за выборами.

Выборы на пост мэра Москвы пройдут в столице 8, 9 и 10 сентября. Принять участие в них можно будет как при помощи дистанционного голосования, так и в избирательном участке. В выборах примут участие действующий мэр Москвы Сергей Собянин (от «Единой России»), вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (от ЛДПР) и Владислав Даванков (от «Новых людей»), депутат Госдумы, руководитель московского отделения «Справедливой России – Патриоты – За правду» Дмитрий Гусев, депутат Мосгордумы, внук лидера КПРФ Леонид Зюганов и др. Всего документы на участие в в выборах подали 12 человек, половина из которых – самовыдвиженцы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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