В Москве создали Общественный штаб по наблюдению за выборами

Выборы на пост мэра Москвы пройдут в столице 8, 9 и 10 сентября. Принять участие в них можно будет как при помощи дистанционного голосования, так и в избирательном участке. В выборах примут участие действующий мэр Москвы Сергей Собянин (от «Единой России»), вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (от ЛДПР) и Владислав Даванков (от «Новых людей»), депутат Госдумы, руководитель московского отделения «Справедливой России – Патриоты – За правду» Дмитрий Гусев, депутат Мосгордумы, внук лидера КПРФ Леонид Зюганов и др. Всего документы на участие в в выборах подали 12 человек, половина из которых – самовыдвиженцы.