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Результаты выборов с ДЭГ будут доступны сразу

Ранее их объявляли через несколько часов после окончания голосования
Софья Белова
Кирилл Каллиников / РИА Новости

Результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на осенних выборах 2023 г. будут обнародовать почти сразу после закрытия участков. Об этом журналистам рассказал замначальника отдела перспективных решений управления инновационных технологий в избирательном процессе при ЦИК Иван Киреев. По его словам, в этом году ЦИК принял точечные изменения в порядок проведения. Теперь итоги ДЭГ будут проводиться по окончании выборов в конкретном регионе.

«Региональные избирательные комиссии, чтобы учесть результаты ДЭГ, были вынуждены дожидаться голосования во всех регионах страны. В этом году в программе примут участие 25 регионов из пяти часовых поясов», – сказал Киреев. Он отметил, что регионы будут поделены на соответствующие группы.

В прошлые годы итоги ДЭГ подводились спустя несколько часов после завершения. Например, в 2021 г. на выборах в Госдуму результаты с онлайн-участков были опубликованы только утром, после протоколов с традиционных участков.

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Директор по цифровизации избирательных процессов «Ростелекома» Юрий Сатиров пояснил, что для каждого часового пояса в системе будут отдельные ключи программы: «Допустим, когда закончит голосовать Камчатка, система будет иметь возможность собрать уникальный ключ, установить итоги. Каждый ключ собирает только те данные, которые относятся к конкретному голосованию, конкретному часовому поясу».

В Москве же таких ключей будет несколько, отметил эксперт. По словам Сатирова, за три года у системы «не было выявлено серьезных ошибок в процессе голосования».

Сатиров также объявил о запуске новой формы работы ДЭГ: «Еще одно нововведение – появилась возможность запустить систему так, что она автоматически в каждый час в каждом регионе стартует, в зависимости от часового пояса».

Система ДЭГ разрабатывалась с 2015 г. Впервые она была применена на выборах депутатов 2019 г. в Москве. С 2020 г. она используется на федеральном уровне и реализуется «Ростелекомом» по заказу ЦИК. В марте 2022 г. в 67-м федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав» появилась статья, регламентирующая ДЭГ. В 2022 г. были проведены выборы в семи регионах.

Выборы в регионах в этом году пройдут 8–10 сентября. В том числе 21 субъект выберет губернаторов, еще пять глав регионов утвердят парламенты, в 20 субъектах пройдут выборы в заксобрания.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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