Результаты выборов с ДЭГ будут доступны сразу

Результаты выборов с ДЭГ будут доступны сразуРанее их объявляли через несколько часов после окончания голосования
Результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на осенних выборах 2023 г. будут обнародовать почти сразу после закрытия участков. Об этом журналистам рассказал замначальника отдела перспективных решений управления инновационных технологий в избирательном процессе при ЦИК Иван Киреев. По его словам, в этом году ЦИК принял точечные изменения в порядок проведения. Теперь итоги ДЭГ будут проводиться по окончании выборов в конкретном регионе.
«Региональные избирательные комиссии, чтобы учесть результаты ДЭГ, были вынуждены дожидаться голосования во всех регионах страны. В этом году в программе примут участие 25 регионов из пяти часовых поясов», – сказал Киреев. Он отметил, что регионы будут поделены на соответствующие группы.
В прошлые годы итоги ДЭГ подводились спустя несколько часов после завершения. Например, в 2021 г. на выборах в Госдуму результаты с онлайн-участков были опубликованы только утром, после протоколов с традиционных участков.
Директор по цифровизации избирательных процессов «Ростелекома» Юрий Сатиров пояснил, что для каждого часового пояса в системе будут отдельные ключи программы: «Допустим, когда закончит голосовать Камчатка, система будет иметь возможность собрать уникальный ключ, установить итоги. Каждый ключ собирает только те данные, которые относятся к конкретному голосованию, конкретному часовому поясу».
В Москве же таких ключей будет несколько, отметил эксперт. По словам Сатирова, за три года у системы «не было выявлено серьезных ошибок в процессе голосования».
Сатиров также объявил о запуске новой формы работы ДЭГ: «Еще одно нововведение – появилась возможность запустить систему так, что она автоматически в каждый час в каждом регионе стартует, в зависимости от часового пояса».
Система ДЭГ разрабатывалась с 2015 г. Впервые она была применена на выборах депутатов 2019 г. в Москве. С 2020 г. она используется на федеральном уровне и реализуется «Ростелекомом» по заказу ЦИК. В марте 2022 г. в 67-м федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав» появилась статья, регламентирующая ДЭГ. В 2022 г. были проведены выборы в семи регионах.
Выборы в регионах в этом году пройдут 8–10 сентября. В том числе 21 субъект выберет губернаторов, еще пять глав регионов утвердят парламенты, в 20 субъектах пройдут выборы в заксобрания.