Минобороны заявило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью
Российские военные рано утром 13 августа пресекли попытку террористической атаки беспилотником самолетного типа, средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили украинский дрон над Белгородской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«Сегодня в районе 4 часов утра пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении.
Никто не пострадал, разрушений нет, добавили в оборонном ведомстве.
Вечером в субботу, 12 августа, губернатор Вячеслав Гладков также сообщил о сбитом в небе над Белгородской областью беспилотнике. По его данным, дрон уничтожили на подлете к Шебекино.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.