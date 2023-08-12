Гладков сообщил о сбитом на подлете к Шебекино беспилотнике
На подлете к Шебекино Белгородской области система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО – сбит БПЛА на подлете к городу», – написал он в своем Telegram-канале.
Гладков добавил, что информация о последствиях на земле не поступала.
11 августа «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб сообщали, что один из ударных беспилотников ВСУ, которые пытались атаковать объекты в Белгородской области, удалось сбить из стрелкового оружия. Уточнялось, что 10 августа попытку атаки совершили восемь ударных беспилотников, в том числе самолетного типа. Кроме того, 9 августа система ПВО сработала над Шебекинским городским округом: воздушную цель также сбили на подлете к городу.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.