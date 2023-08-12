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Гладков сообщил о сбитом на подлете к Шебекино беспилотнике

Ведомости

На подлете к Шебекино Белгородской области система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО – сбит БПЛА на подлете к городу», – написал он в своем Telegram-канале.

Гладков добавил, что информация о последствиях на земле не поступала.

11 августа «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб сообщали, что один из ударных беспилотников ВСУ, которые пытались атаковать объекты в Белгородской области, удалось сбить из стрелкового оружия. Уточнялось, что 10 августа попытку атаки совершили восемь ударных беспилотников, в том числе самолетного типа. Кроме того, 9 августа система ПВО сработала над Шебекинским городским округом: воздушную цель также сбили на подлете к городу.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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