Гладков сообщил о сбитом на подлете к Шебекино беспилотнике

11 августа «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб сообщали, что один из ударных беспилотников ВСУ, которые пытались атаковать объекты в Белгородской области, удалось сбить из стрелкового оружия. Уточнялось, что 10 августа попытку атаки совершили восемь ударных беспилотников, в том числе самолетного типа. Кроме того, 9 августа система ПВО сработала над Шебекинским городским округом: воздушную цель также сбили на подлете к городу.