Минобороны заявило о сбитом в Курской области беспилотнике
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над территорией Курской области, в результате пресечения атаки никто не пострадал, разрушений нет, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Дрон обнаружили и сбили в воскресенье, 13 августа, около 11.30 мск.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении.
Примерно в то же время, по данным Минобороны, был обнаружен и сбит БПЛА самолетного типа над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений также не было, добавили в оборонном ведомстве.
Ранее сегодня около 4 часов утра в Белгородской области ПВО также уничтожили беспилотник. Власти регионов о попытках атак не сообщали.
С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Белгородской и Курской областях установлен средний уровень реагирования. В регионах бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.