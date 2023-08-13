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Минобороны заявило о сбитом в Курской области беспилотнике

Ведомости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над территорией Курской области, в результате пресечения атаки никто не пострадал, разрушений нет, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. 

Дрон обнаружили и сбили в воскресенье, 13 августа, около 11.30 мск.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Примерно в то же время, по данным Минобороны, был обнаружен и сбит БПЛА самолетного типа над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений также не было, добавили в оборонном ведомстве. 

Ранее сегодня около 4 часов утра в Белгородской области ПВО также уничтожили беспилотник. Власти регионов о попытках атак не сообщали.

С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Белгородской и Курской областях установлен средний уровень реагирования. В регионах бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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