В Эквадоре застрелили второго политика за неделю

Газета Expreso пишет, что убийство произошло 14 августа в провинции Эсмеральдас. По словам жены Брионеса, двое неизвестных подъехали на мотоцикле к дому политика, несколько раз выстрелили в него, а затем скрылись. Брионес был доставлен в больницу без признаков жизни, отмечает издание со ссылкой на отчет полиции.