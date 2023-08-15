В Эквадоре застрелили второго политика за неделю
В Эквадоре неизвестные убили лидера оппозиционного политического движения «Гражданская революция» Педро Брионеса. Об этом сообщила кандидат в президенты от движения Луиса Гонсалес в X (ранее Twitter).
«Эквадор переживает свой самый кровавый период. Этим мы обязаны полному отказу от неумелого правительства и государству, захваченному мафией. Выражаю солидарность с семьей товарища Педро Брионеса, ставшего жертвой волны насилия», – написала политик, призвав к «немедленным переменам».
Газета Expreso пишет, что убийство произошло 14 августа в провинции Эсмеральдас. По словам жены Брионеса, двое неизвестных подъехали на мотоцикле к дому политика, несколько раз выстрелили в него, а затем скрылись. Брионес был доставлен в больницу без признаков жизни, отмечает издание со ссылкой на отчет полиции.
По предварительной информации, лидер движения был убит членами банды, вымогавшей у него деньги. Полиция проверяет, не получал ли Брионес угроз по другим причинам.
9 августа в Эквадоре был убит кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио. Неизвестные трижды выстрелили ему в голову после предвыборного митинга в столице республики Кито, который проходил в Coliseo T.W. Anderson. За несколько недель до этого Вильявисенсио сообщал об угрозах в своей адрес.
Покушения на политиков произошли в Эквадоре за несколько дней до проведения президентских выборов. В мае действующий глава государства Гильермо Лассо распустил национальное собрание и объявил о проведении выборов. Досрочные президентские и парламентские выборы в Эквадоре назначены на 20 августа.