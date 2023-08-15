СМИ сообщили о задержании еще одного фигуранта дела об убийстве посла в Турции
В Турции задержали еще одного фигуранта дела об убийстве российского посла в республике Андрея Карлова, которое произошло в 2016 г. Об этом пишет газета Sabah со ссылкой на источники.
Задержанной оказалась супруга одного из причастных к убийству. По информации издания, она уже была заочно приговорена к девяти годам лишения свободы за участие в террористической организации, однако все это время скрывалась от следствия. Имя задержанной не раскрывается, указаны только ее инициалы — A.S.
В то же время в российском посольстве сообщили, что не получали информацию от турецких правоохранителей о задержании еще одного фигуранта дела.
Посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 г. во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки. Стрелявший в посла 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ был убит сотрудниками правоохранительных органов. В МИД России квалифицировали произошедшее как теракт.
В марте 2021 г. суд приговорил пятерых фигурантов этого дела к пожизненному лишению свободы. Еще девять человек получили сроки от пяти до девяти лет. К тому моменту еще столько же находились в розыске. Пятеро фигурантов дела получили оправдательный приговор.