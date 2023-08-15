СМИ сообщили о задержании еще одного фигуранта дела об убийстве посла в Турции

Задержанной оказалась супруга одного из причастных к убийству. По информации издания, она уже была заочно приговорена к девяти годам лишения свободы за участие в террористической организации, однако все это время скрывалась от следствия. Имя задержанной не раскрывается, указаны только ее инициалы — A.S.