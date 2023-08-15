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СМИ сообщили о задержании еще одного фигуранта дела об убийстве посла в Турции

Ведомости

В Турции задержали еще одного фигуранта дела об убийстве российского посла в республике Андрея Карлова, которое произошло в 2016 г. Об этом пишет газета Sabah со ссылкой на источники. 

Задержанной оказалась супруга одного из причастных к убийству. По информации издания, она уже была заочно приговорена к девяти годам лишения свободы за участие в террористической организации, однако все это время скрывалась от следствия. Имя задержанной не раскрывается, указаны только ее инициалы — A.S.

В то же время в российском посольстве сообщили, что не получали информацию от турецких правоохранителей о задержании еще одного фигуранта дела. 

Посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 г. во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки. Стрелявший в посла 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ был убит сотрудниками правоохранительных органов. В МИД России квалифицировали произошедшее как теракт.

В марте 2021 г. суд приговорил пятерых фигурантов этого дела к пожизненному лишению свободы. Еще девять человек получили сроки от пяти до девяти лет. К тому моменту еще столько же находились в розыске. Пятеро фигурантов дела получили оправдательный приговор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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