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МИД Финляндии разрешил российскому культурному центру заплатить налоги

Ведомости

МИД Финляндии разрешил Российскому центру науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки уплатить налог на недвижимость в сумме меньше 20 000 евро, сообщает финское издание Kauppalehti.

«Министерство иностранных дел Финляндии (МИД) содействовало принятию решения о санкциях относительно Российского научно-культурного центра. Центр получил разрешение уплатить в налоговую администрацию налог на недвижимость менее 20 000 евро», – сообщает издание.

Оплата налогов является разрешенным исключением из санкций ЕС, необходимым для удовлетворения основных потребностей сторон. Решение министерства никак не связано с блокировкой счетов дипмиссии Финляндии в России, уточняет МИД.

6 июля МИД сообщил, что Россия отзывает с 1 октября согласие на деятельность финского генконсульства в Санкт-Петербурге. Финский посол Антти Хелантеря был вызван в министерство. Ему был заявлен решительный протест в связи с проводимой Хельсинки антироссийской политикой.

МИД также указал на июньское решение финской стороны выслать девять человек, которые работали в посольстве России в стране. В ответ на это Россия решила также выслать девять сотрудников финского посольства в РФ и финского генконсульства в Санкт-Петербурге. Свое решение о высылке российских дипломатов Финляндия ранее объяснила тем, что они якобы работали в разведке.

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Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге закроется с 1 сентября, заявления на визы и виды на жительство в страну перестали принимать с 1 августа. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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