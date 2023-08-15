МИД Финляндии разрешил российскому культурному центру заплатить налоги

МИД также указал на июньское решение финской стороны выслать девять человек, которые работали в посольстве России в стране. В ответ на это Россия решила также выслать девять сотрудников финского посольства в РФ и финского генконсульства в Санкт-Петербурге. Свое решение о высылке российских дипломатов Финляндия ранее объяснила тем, что они якобы работали в разведке.