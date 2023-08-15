МИД Финляндии разрешил российскому культурному центру заплатить налоги
МИД Финляндии разрешил Российскому центру науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки уплатить налог на недвижимость в сумме меньше 20 000 евро, сообщает финское издание Kauppalehti.
«Министерство иностранных дел Финляндии (МИД) содействовало принятию решения о санкциях относительно Российского научно-культурного центра. Центр получил разрешение уплатить в налоговую администрацию налог на недвижимость менее 20 000 евро», – сообщает издание.
Оплата налогов является разрешенным исключением из санкций ЕС, необходимым для удовлетворения основных потребностей сторон. Решение министерства никак не связано с блокировкой счетов дипмиссии Финляндии в России, уточняет МИД.
6 июля МИД сообщил, что Россия отзывает с 1 октября согласие на деятельность финского генконсульства в Санкт-Петербурге. Финский посол Антти Хелантеря был вызван в министерство. Ему был заявлен решительный протест в связи с проводимой Хельсинки антироссийской политикой.
МИД также указал на июньское решение финской стороны выслать девять человек, которые работали в посольстве России в стране. В ответ на это Россия решила также выслать девять сотрудников финского посольства в РФ и финского генконсульства в Санкт-Петербурге. Свое решение о высылке российских дипломатов Финляндия ранее объяснила тем, что они якобы работали в разведке.
Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге закроется с 1 сентября, заявления на визы и виды на жительство в страну перестали принимать с 1 августа.