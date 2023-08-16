Посол в Турции заявил о проработке Россией альтернатив зерновой сделки

15 августа The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что США ведут переговоры с Турцией, Украиной и соседними с ней странами о создании альтернативных маршрутов для экспорта украинского зерна. План предполагает увеличение к октябрю экспорта до 4 млн т зерна в месяц. По данным WSJ, продукцию будут отправлять по реке Дунай и через Черное море в ближайшие порты Румынии, а затем и в другие пункты назначения. Источники отметили, что наряду с проработкой альтернативных маршрутов Турция и ООН предпринимают усилия по возвращению России к выполнению сделки.