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Политика

Посол в Турции заявил о проработке Россией альтернатив зерновой сделки

Ведомости

Россия активно изучает альтернативы «черноморской инициативы». Об этом в интервью турецком агентству IHA сообщил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

«Черноморская инициатива» – не единственное средство удовлетворения продовольственных потребностей африканских стран и других стран, альтернативы ей существуют, и они активно изучаются в контактах с нашими партнерами», – рассказал он (цитата по газете Star).

Россия готова безвозмездно поставлять зерно в страны Африки, а также минеральные удобрения в самые бедные страны, заявил Егоров. Он отметил, что из 262 000 т удобрений, заблокированных в портах Европы, до сих пор было отправлено в Африку только 54 000 т. Посол отметил, что Запад пытается представить ситуацию так, что позиция России ведет к глобальному голоду, хотя по факту зерновая сделка использовалась в коммерческих интересах.

Москва, по его словам, всегда готова к диалогу с турецкими партнерами по вопросу зерновой сделки.

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Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. В рамках переговоров были подписаны два соглашения между Москвой и Киевом. Первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 17 июля 2023 г. Россия вышла из «черноморской инициативы». Президент РФ Владимир Путин при этом отмечал, что сделка может быть возобновлена в случае выполнения требований России.

15 августа The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что США ведут переговоры с Турцией, Украиной и соседними с ней странами о создании альтернативных маршрутов для экспорта украинского зерна. План предполагает увеличение к октябрю экспорта до 4 млн т зерна в месяц. По данным WSJ, продукцию будут отправлять по реке Дунай и через Черное море в ближайшие порты Румынии, а затем и в другие пункты назначения. Источники отметили, что наряду с проработкой альтернативных маршрутов Турция и ООН предпринимают усилия по возвращению России к выполнению сделки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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