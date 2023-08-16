СМИ: США обсуждают с Турцией и Украиной альтернативные пути экспорта зерна
США ведут переговоры с Турцией, Украиной и соседними с ней странами о создании альтернативных маршрутов для экспорта украинского зерна. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных официальных лиц.
План предполагает увеличение к октябрю экспорта до 4 млн т зерна в месяц, пишет издание. По данным WSJ, продукцию будут отправлять по реке Дунай и через Черное море в ближайшие порты Румынии, а затем и в другие пункты назначения.
Один из собеседников газеты заявил, что США рассматривают все потенциальные варианты, включая «военные решения», для защиты судов, идущих в украинские порты на Дунае. Он не уточнил, о каких именно вариантах идет речь и какие страны намерены присоединиться к ним.
Источники отметили, что наряду с проработкой альтернативных маршрутов Турция и ООН предпринимают усилия по возвращению России к выполнению сделки. Собеседники газеты утверждают, что давление оказывается на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, чтобы сделка была возобновлена до начала сентября, когда на складах Украины начнет накапливаться собранное зерно.
Комментируя публикацию WSJ, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подчеркнула, что Вашингтон «не стремится к войне с Россией». Она добавила, что у США нет «каких-либо средств» в Черном море.
Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. В рамках переговоров были подписаны два соглашения между Москвой и Киевом. Первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений.
Российские власти неоднократно указывали на невыполнение части договоренностей, касающихся РФ. Несмотря на это, действие сделки неоднократно продлевалось. 17 июля 2023 г. Россия вышла из «черноморской инициативы». Президент РФ Владимир Путин при этом отмечал, что сделка может быть возобновлена в случае выполнения требований России.