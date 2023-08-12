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Министр обороны Турции: Эрдоган может убедить РФ возобновить зерновую сделку

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган способен добиться возобновления зерновой сделки, приостановленной в июле, заявил министр обороны республики Яшар Гюлер в интервью телеканалу A haber.

«Наш президент прилагает большие усилия для решения проблемы (с возобновлением зерновой сделки) в этой напряженной повестке дня. Лично я считаю, что наш президент может решить эту проблему», – рассказал он.

По мнению министра, сокращение поставок из Украины и России – «житницы всего мира» – способно создать угрозу продовольственной безопасности в мире.

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Ранее сегодня этот же телеканал сообщил, что президент России Владимир Путин может встретиться с Эрдоганом в конце августа или начале сентября. По его информации,  Эрдоган ожидает приезда президента РФ в Турцию, если же визит не состоится, то «не исключена и поездка» турецкого лидера. Стороны могут обсудить на переговорах, по данным телеканала, перспективу возобновления зерновой сделки.

Сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. В рамках переговоров были подписаны два соглашения между Москвой и Киевом. Первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 

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17 июля 2023 г. Россия вышла из черноморской инициативы, поскольку вторая часть соглашения так и осталась невыполненной. По оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), мировые цены на продовольствие в июле выросли на 1,3% после снижения в июне и мае. В частности, подсолнечное масло за июль подорожало на 15% на фоне возникшей неопределенности после выхода России из зерновой сделки.

2 августа Путин провел с Эрдоганом телефонные переговоры, в ходе которых заявил о готовности Москвы вернуться к зерновой сделке, как только Запад выполнит ее вторую часть. В пресс-службе Кремля отметили, что в условиях полного отсутствия прогресса в реализации российской части сделки ее очередное продление потеряло смысл.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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