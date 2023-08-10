Президент Турции надеется на возобновление зерновой сделки

Из-за выхода России из зерновой сделки пострадала турецкая мукомольная промышленность, работающая на экспорт, указывает доцент кафедры теории регионоведения Московского государственного лингвистического университета Икбаль Дюрре. «Если бы Турция не экспортировала свою продукцию из зерновых, которые она импортирует с Украины и из России, то она не испытывала бы проблемы – страна самостоятельно обеспечивает себя зерном для внутренних потребностей», – отметил эксперт. При этом заинтересованность Эрдогана в возобновлении сделки имеет и политическое измерение, продолжает Дюрре. Во-первых, Анкаре важно сохранить свою роль как единственного лидера, способного выступить посредником в украинском кризисе. Такая уникальная роль существенно поднимает ее престиж, что помогает Эрдогану восстанавливать отношения с Западом. Во-вторых, продолжает эксперт, Эрдогану важно вернуть былые доверительные отношения с Путиным. «В эту логику укладываются и заявления Эрдогана о том, что российские требования справедливы, а восстановление сделки зависит от Запада», – сказал эксперт.