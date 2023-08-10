Президент Турции надеется на возобновление зерновой сделки

Президент Турции надеется на возобновление зерновой сделкиОн выступил против распространения военного конфликта на Черное море
Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возрождение черноморской инициативы по экспорту украинского зерна зависит от выполнения западными странами обещаний перед Россией. Об этом он сказал вечером 8 августа турецким дипломатам на 14-й ежегодной конференции турецких послов в Анкаре. «Я верю, что мы можем найти общий знаменатель по этому вопросу, – сообщил Эрдоган, ссылаясь на телефонные переговоры 2 августа с президентом Владимиром Путиным. – Распространение военного конфликта на Черное море будет полной катастрофой для всего нашего региона».
По словам Эрдогана, за время действия зерновой сделки стороны не предприняли никаких дипломатических шагов, чтобы перевести «позитивную атмосферу», возникшую в результате черноморской инициативы, сначала в режим прекращения огня, а затем – в постоянный мир.
Москва 17 июля отказалась продлевать зерновую сделку с Киевом, заключенную при посредничестве Анкары и представителей ООН в июле 2022 г. Это решение Путин аргументировал отсутствием прогресса в реализации российской части сделки, которая предполагает переподключение Россельхозбанка к системе платежей SWIFT и возобновление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса. Президент РФ подтвердил готовность возобновить участие России в сделке, как только Запад выполнит эти условия.
На прошлой неделе условия восстановления черноморской инициативы были одной из главных тем телефонных переговоров лидеров Турции и России. В ходе разговора Эрдоган подчеркнул, что приостановка соглашения «никому не принесет пользы», и пообещал приложить усилия для его возобновления. Кроме того, стороны договорились в ближайшее время провести очную встречу в Анкаре. 7 августа газета Hurriyet со ссылкой на неназванных турецких дипломатов, знакомых с ситуацией, сообщила, что визит российского президента в турецкую столицу запланирован на конец августа. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что дата такой поездки не определена.
Из-за выхода России из зерновой сделки пострадала турецкая мукомольная промышленность, работающая на экспорт, указывает доцент кафедры теории регионоведения Московского государственного лингвистического университета Икбаль Дюрре. «Если бы Турция не экспортировала свою продукцию из зерновых, которые она импортирует с Украины и из России, то она не испытывала бы проблемы – страна самостоятельно обеспечивает себя зерном для внутренних потребностей», – отметил эксперт. При этом заинтересованность Эрдогана в возобновлении сделки имеет и политическое измерение, продолжает Дюрре. Во-первых, Анкаре важно сохранить свою роль как единственного лидера, способного выступить посредником в украинском кризисе. Такая уникальная роль существенно поднимает ее престиж, что помогает Эрдогану восстанавливать отношения с Западом. Во-вторых, продолжает эксперт, Эрдогану важно вернуть былые доверительные отношения с Путиным. «В эту логику укладываются и заявления Эрдогана о том, что российские требования справедливы, а восстановление сделки зависит от Запада», – сказал эксперт.
По словам доцента кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексея Фененко, Анкару обнадеживает позиция Москвы по черноморской инициативе, которая оставляет лазейки для ее восстановления. Российская сторона объявила о своей готовности возвращения в сделку при соблюдении вполне конкретных условий. Именно поэтому, добавляет Фененко, Эрдоган делает комплиментарные России заявления, чтобы возобновить переговоры. «Возможно, в этой ситуации Запад даже пойдет на какие-то символические уступки, но будет ли это выгодно и приемлемо для нас – большой вопрос», – заключил эксперт.